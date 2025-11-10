الأخبار
قماطي من جبيل: متمسكون بالسلاح لأنه ضمان بقاء لبنان وورقة قوته
أخبار لبنان
2025-11-10 | 04:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قماطي من جبيل: متمسكون بالسلاح لأنه ضمان بقاء لبنان وورقة قوته
أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي أن "من حقنا الوطني واللبناني أن نرفض أن يقول الأميركي للحكومة اللبنانية افعلوا كذا وكذا خدمةً للإسرائيلي، ".
وقال خلال كلمة ألقها في الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" في جبيل: "إنّ أجمل ما ميّز لبنان هو صيغة العيش المشترك، وأجمل ما ميّز منطقة جبيل وكسروان هو العيش الواحد بين مختلف الطوائف، حتى أضحت المنطقة رمزاً جميلاً ورائعاً لصيغة لبنان الفريدة. هذه المنطقة، التي كانت رمزاً لهذا التعايش، كانت أيضاً رمزاً للتضحية في سبيل لبنان، حيث ارتقى من أبنائها شهداء لأنهم جزء أساسي من الوطن ولكل الوطن، من عكار في الشمال إلى الجنوب".
ولفت قماطي إلى أن "زوال لبنان ليس مبالغات أو نظريات سياسية، فقد قالها نتنياهو عندما تحدث عن إسرائيل الكبرى، وقالها المبعوث الأميركي توم باراك إن لبنان يواجه تهديدا وجوديا، وإذا لم يتحرك فقد يعود إلى بلاد الشام. وحتى الكثير من الأوروبيين نسمعهم يتحدثون عن توصيات تخيّر الوطن بين الوصاية السورية والوصاية الإسرائيلية برداء أميركي".
وأضاف: "عندما نقول لن نسلم السلاح، فإنّ هذه العبارة بالأعراف السياسية والوطنية هي أقل عبارة يمكن قولها أمام هذا التهديد الوجودي لكل لبنان.
ورأى ان هناك مشروعا معلناً لإدخال الوطن في عصر الوصاية الأميركية والإسرائيلية، وهناك من يقبل بهذه الوصاية ويسميها سيادة، بينما يرفض الدعم الإيراني ويسميه احتلالاً.
وقال قماطي: لن نترك السلاح لأنه ليس سلاحاً موجهاً إلى الداخل، بينما بعض الداخل افتعل الحروب لعقود. بل نتمسك بالسلاح لأنه ضمان بقاء لبنان وورقة قوة للبنان.
أخبار لبنان
حزب الله
محمود قماطي
السلاح
لبنان
التالي
زهران: اسرائيل تريد أن يحصل في لبنان مثل نموذج سوريا... ونحن عالقون بين الحرب الداخلية والحرب الاسرائيلية
بو نادر: الصناعات الغذائية تأسيس للمستقبل بمنحى تطويري وتحديثي وجودة
السابق
آخر الأخبار
2025-10-16
سلام من صيدا: متمسكون ببسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة وضمناً المخيمات الفلسطينية
آخر الأخبار
2025-10-16
سلام من صيدا: متمسكون ببسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة وضمناً المخيمات الفلسطينية
0
آخر الأخبار
2025-10-13
وزيرة البيئة تمارا الزين لـ #عشرين_30: لبنان لم يُدع لحضور اتفاق القاهرة وورقة تسليم السلاح كانت بمثابة ورقة استسلام
آخر الأخبار
2025-10-13
وزيرة البيئة تمارا الزين لـ #عشرين_30: لبنان لم يُدع لحضور اتفاق القاهرة وورقة تسليم السلاح كانت بمثابة ورقة استسلام
0
أخبار دولية
2025-09-01
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
أخبار دولية
2025-09-01
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
0
أخبار لبنان
2025-09-06
قماطي لـ"رويترز": جلسة الحكومة أمس فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل
أخبار لبنان
2025-09-06
قماطي لـ"رويترز": جلسة الحكومة أمس فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل
0
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
0
أمن وقضاء
07:13
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون
أمن وقضاء
07:13
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون
0
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
0
أخبار لبنان
06:54
البعريني من السرايا: المطلوب من الجميع التعاون لإنقاذ البلد وتجاوز المأزق
أخبار لبنان
06:54
البعريني من السرايا: المطلوب من الجميع التعاون لإنقاذ البلد وتجاوز المأزق
0
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
0
خبر عاجل
16:13
سلام عن اتفاق الطائف: المادة ٩٥ المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية تحتاج توضيح اكثر وانا احب نظرية مجلس الشيوخ وهي احد الحلول للمشكلة الطائفية في لبنان ولكنها بحاجة لاعادة النظر بصياغتها
خبر عاجل
16:13
سلام عن اتفاق الطائف: المادة ٩٥ المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية تحتاج توضيح اكثر وانا احب نظرية مجلس الشيوخ وهي احد الحلول للمشكلة الطائفية في لبنان ولكنها بحاجة لاعادة النظر بصياغتها
0
خبر عاجل
2025-11-05
سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة
خبر عاجل
2025-11-05
سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة
0
آخر الأخبار
2025-09-06
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين
آخر الأخبار
2025-09-06
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين
0
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
0
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
0
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
1
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
2
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
3
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
4
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
5
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
6
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
7
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
8
خبر عاجل
16:15
رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف
خبر عاجل
16:15
رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف
