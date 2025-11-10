الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: حين تُمحى الحقيقة من النصوص

أخبار لبنان
2025-11-10 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: حين تُمحى الحقيقة من النصوص
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: حين تُمحى الحقيقة من النصوص

بقلم الأمين العام الدكتور فادي خلف

حين تُمحى الحقيقة من النصوص

اعترفت السلطتان النقدية والمالية بأنّ ما يعيشه لبنان هو أزمة نظامية، أي أزمة تطال بنية الدولة ونظامها المالي. غير أنّ المفارقة الصارخة اليوم هي في حذف عبارة "أزمة نظامية" من مشاريع القوانين الأخيرة من دون أي مبرّر أو تفسير منطقي، وكأنّ حذف الكلمة كفيل بإخفاء حقيقة الواقع الذي يشهد عليه الجميع.
فإذا كانت الأزمة نظامية بشهادة المعنيّين أنفسهم، فكيف تُعالج بقوانين تتجاهل طبيعتها؟
وكيف يمكن أن تتحدّث الخطابات الرسمية يومياً عن "ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي" باعتباره الركيزة الوحيدة القادرة على إخراج لبنان من اقتصاد الكاش، ثمّ تأتي مقترحات القوانين لتقوّض ما تبقّى من مقوّمات حياة هذا القطاع؟
وهنا لا بدّ من التذكير ببعض من المبادئ الأساسية التي يفرضها المنطق والتي يجب أن تشكل الحد الأدنى المقبول لأي نقاش جدي حول الحلول المقترحة، وعلى رأسها:
الإقرار بالطبيعة النظامية للأزمة، ورفض تحميل المصارف مسؤوليتها، وذلك في ظلّ وضوح الأسباب الكامنة وراء الانهيار المالي، والتي تتجاوز بكثير دور المصارف.
التمسك باحترام قرار مجلس شورى الدولة الصادر في شباط 2024، والذي كرّس مبدأ عدم المساس بحقوق المودعين.
التمسك بتطبيق المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تلزم الدولة بتغطية خسائر مصرف لبنان والتي على أساسها أودعت المصارف أموالها لدى المصرف المركزي.
التأكيد على العلاقة التجارية التي تربط المصارف بمصرف لبنان، بما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات، وبالتالي المطالبة باسترداد كامل ودائع المصارف لدى المصرف المركزي.
رفض مبدأ تصفير أصول المصارف تحت عذر تخفيض مديونية الدولة.
احتساب الأموال الجديدة التي أمّنتها المصارف لزيادة رساميلها خلال الأزمة، كجزء من إعادة الرسملة المستقبلية.
المساواة بين حملة اليوروبوندز في الداخل والخارج، رفضاً لأي انتقائية في توزيع الخسائر.
هذه المبادئ التي يفرضها المنطق هي أسسٌ لحماية ما تبقّى من القطاع المصرفي ومن أموال المودعين، وهي الضمانة لأي نهوض اقتصادي مستقبلي.

في الخلاصة
إنّ القطاع المصرفي، بقدر ما يتحمّل من أعباء وتبعات الأزمة، لا يزال على قناعة بأنّ التعاون البنّاء مع السلطات المعنية هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تحفظ حقوق المودعين وتضمن ديمومة القطاع.
لكنّ هذا التعاون لا يمكن أن يُترجم واقعاً ما لم يُبنى على الاعتراف الكامل بحقيقة الأزمة وجوهرها النظامي، وعلى احترام الشراكة المؤسساتية التي تقتضي إشراك جميع المعنيين، وفي طليعتهم المصارف، في صوغ الحلول، فلا يمكن إنتاج مسارات مستدامة للتعافي، إذا كانت الأسس التي تُبنى عليها تتجاهل قرارات المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، أو تُقصي الركن الأساسي في الدورة الاقتصادية.
لقد حان الوقت لأن تعترف الدولة، قبل أي طرف آخر، بأنّ الطريق إلى التعافي لا تمرّ عبر شطب الودائع والمصارف معاً، بل عبر اعترافها بأنها المسؤولة الأولى عن الأزمة، والعمل على هذا الأساس فعلاً لا قولاً.

ملاحظة: إن الافتتاحية التي يكتبها الأمين العام في النشرات الدورية لجمعية مصارف لبنان تمثل رأيه وتحليله الشخصي للمستجدات، دون أن تلزم بأي شكل من الأشكال الجمعية بمضمونها الذي يبقى على مسؤولية الأمين العام وحده.

أخبار لبنان

التقرير

الشهري

لجمعية

مصارف

لبنان:

تُمحى

الحقيقة

النصوص

LBCI التالي
فريد البستاني: الحفاظ على الملحقين الاقتصاديين في الدول الشريكة ضرورة استراتيجية لتنمية الصادرات
وزير الصحة من مستشفى بعلبك الحكومي: بتضافر جهودنا والتعاون مع طاقاتنا في الاغتراب نبني بلدنا لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-10-02

افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق

LBCI
خبر عاجل
2025-10-06

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء استأنف الجلسة بالاستماع الى عرض قائد الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح مرجئا البندين الاول والثاني حول الاجراءات المتعلقة باضاءة صخرة الروشة وحل جمعية رسالات

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-06

قائد الجيش بدأ بعرض التقرير الشهريّ المتعلق بحصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
07:13

ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون

LBCI
أخبار لبنان
07:06

عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

LBCI
أخبار لبنان
06:54

البعريني من السرايا: المطلوب من الجميع التعاون لإنقاذ البلد وتجاوز المأزق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-10-16

بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!

LBCI
خبر عاجل
16:16

رئيس الحكومة نواف سلام: أشعر بالعجز والتخبط حين يستشهد اطفال في الجنوب ولكنني ازداد عزيمة لتغيير الوضع كي لا يقتل اطفال لا في الجنوب ولا في اي مكان اخر

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

الحجار التقى الراعي: البطريرك اكد حق المغتربين في الانتخابات كما يستحقون

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-09

إصابة شاب بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بليدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران

LBCI
أمن وقضاء
13:34

جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:22

واشنطن بين السعودية وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:19

اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
12:56

الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
خبر عاجل
11:00

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا

LBCI
خبر عاجل
02:50

سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
16:15

رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More