فريد البستاني: الحفاظ على الملحقين الاقتصاديين في الدول الشريكة ضرورة استراتيجية لتنمية الصادرات

كتب النائب فريد البستاني على منصة "إكس": "إن المحافظة على المُلحقين الاقتصاديين في البلدان التي تُشكّل شراكة اقتصادية وتجارية مع لبنان موضوع استراتيجي لتنمية الصادرات، وخاصة للذين أثبتوا جدارتهم وحققوا نتائج ملموسة. الحلول موجودة، ويمكن أن تكون من خلال شراكة مع القطاع الخاص في تحمّل المصاريف... المسؤولية مشتركة على وزيري الخارجية والاقتصاد، ونحن على أتمّ الاستعداد للمساعدة والمواكبة إلى أقصى الحدود، ذلك أننا تقدمنا باقتراحات عملية تتضمّن سبل تمويل مستدامة يمكن تطبيقها."