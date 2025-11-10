قرار لوزير الزراعة بتفعيل المركز الزراعي في برالياس

أصدر وزير الزراعة نزار هاني قرارا قضى بتفعيل المركز الزراعي في بلدة برالياس - قضاء زحلة. وتشمل أعمال وخدمات المركز كل من البلدات والقرى التالية: برالياس، المرج، الروضة، مجدل عنجر، الصويري والمنارة.



كما قضى القرار "بتكليف رئيس مصلحة زراعة البقاع بفك الاقفال وفتح أبواب المركز كي يتسنى لبلدية برالياس بالترميم والتأهيل اذا لزم الأمر".