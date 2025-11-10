سلام لوفد الخزانة الأميركية: ملتزمون باستكمال مسيرة الاصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية وفدا أميركيا من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة الدكتور سيباستيان غوركا.



وأكد الرئيس سلام في خلال اللقاء "التزام الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية".



وتم استعراض التقدم المحقق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.



كما تناول البحث الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية.



وتمت مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق دعما للاستقرار وترسيخا لسلطة الدولة، بالاضافة الى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية.