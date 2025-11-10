البعريني من السرايا: المطلوب من الجميع التعاون لإنقاذ البلد وتجاوز المأزق

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع النائب وليد البعريني في الأوضاع العامة والمواضيع السياسية، الانمائية والإقتصادية واوضح البعريني ان سلام كان حريصا على حضور النواب الى البرلمان ليتم التصديق على مشاريع اعادة الإعمار. وتمنى البعريني إحالة قانون الانتخاب الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء الى مجلس النواب وأن يدرجه الرئيس نبيه بري على جدول الأعمال".



ونقل البعريني عن سلام أن لبنان يمر بمرحلة حساسة تتطلب حكمة أكثر ، مطالباً الجميع بالتعاون لانقاذ البلد وتجاوز المأزق.



