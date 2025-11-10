هنيبعل القذافي سدد الكفالة المالية...

سدد هنيبعل القذافي الكفالة المالية وتستكمل الآن إجراءات خروجه من مكان توقيفه من دون تحديد وجهته وإن كان سيبقى في لبنان لبضعة أيام مع زوجته وأولاده قبل التوجه إلى الخارج.