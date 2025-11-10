"الريجي": انتهاء تسلّم محاصيل التبغ والتنباك من المزارعين في الجنوب والشمال

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" انتهاء تسلّم محاصيل التبغ والتنباك من المزارعين في الجنوب والشمال.



وأكّدت أنّ عملية الشراء، التي بدأت في 10 أيلول الماضي جنوبًا وفي الأول من تشرين الأول شمالًا "اتسمت بالتنظيم والسلاسة".



وأوضحت "الريجي" في بيان، أنّ العملية "جرت وسط ارتياح المزارعين الذين أعربوا عن رضاهم لِحُسن سيرها، مشيدين بجهود الريجي ووقوفها إلى جانب المزارعين في أحلك الظروف خلال العدوان الإسرائيليّ الأخير وبعده، وتوفيرها لهم مقوّمات الاستمرار بتوجيهات من رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي".