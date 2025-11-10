لجنة المرأة والطفل ناقشت النسخة النهائية لاقتراح قانون حماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة

أوضحت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين أنّ اجتماع لجنة المرأة والطفل خُصص لمناقشة النسخة النهائية لاقتراح قانون حماية القاصرين من استهلاك الكحول ومشروبات الطاقة.



وأشارت إلى أنّ القانون يهدف إلى الحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية والنفسية للقاصرين وتعزيز تحصيلهم الدراسيّ وسلوكهم وإنماء قدراتهم وإنتاجيتهم والحد من ارتفاع الإنفاق على الصحة.



وتمنت أن يحظى الاقتراح بدعم النواب لإقراره في الهيئة العامة.



وحضر وزير الصحة ركان ناصر الدين، وممثلون عن وزارات العدل والإعلام والتربية والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والسياحة والاقتصاد وعن منظمات اليونيسف والصحة العالمية وعدد من الخبراء.



واعتبر ناصر الدين بدوره، أنّ اقتراح القانون، يأتي في إطار حماية القاصرين.



وأكّد أنّ الوزارة كانت شريكًا وداعمًا للجهود التي بذلتها اللجنة للوصول إلى النسخة النهائية من اقتراح القانون.