وزير العدل بعد لقائه وفدًا من الخزانة الأميركية: نقوم بما يتوجب علينا ولم يُطلب منا القيام بعمل محدد في شأن السلاح

أكّد وزير العدل عادل نصار أنّ وفد الخزانة الأميركية لم يطلب من لبنان القيام بعمل محدد في شأن سلاح "حزب الله".



وقال، في مؤتمر صحافيّ، إنّ الوفد يعتبر أنّ من حق الدولة استرجاع مقوماتها كلها، ومنها حصر السلاح.



وشدد على أنّ الأمر ليس بامتحان في شأن "رضى" وفد الخزانة الاميركية على ما تقوم به الدولة اللبنانية في شأن السلاح.



ولفت نصار إلى أنّ الحكومة تقوم بما يتوجب عليها.



وأكّد وجوب أن يستعيد لبنان دوره وأنّ ما يقوم به مبنيّ على المصلحة الوطنية من حيث العلاقة المتينة مع الدول الصديقة وأنّ موقف الاجتماع داعم لموقف لبنان ولشفافيته.