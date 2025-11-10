إقفال مركزَيْ تجميل في النبطية لمخالفتها القوانين الصحية

أقفل فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحّة بمؤازرة قوة من مكتب امن الدولة في النبطية مركزَيْ تجميل، وختمها بالشمع الاحمر بناء لإشارة النائب العام الاستئنافيّ في النبطية القاضي نجاة ابو شقرا، وذلك بسبب قيامهما بأعمال طبية تجميلية من دون إشراف طبيب، وعدم حيازتهما على التراخيص القانونية اللازمة من وزارة الصحّة ، إضافةً إلى توجيه إنذارات لمراكز أخرى مخالفة.



ودعت رئاسة مصلحة الصحّة في محافظة النبطية جميع المخالفين إلى" تسوية أوضاعهم القانونية بالسرعة الممكنة".