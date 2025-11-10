الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إقفال مركزَيْ تجميل في النبطية لمخالفتها القوانين الصحية
أخبار لبنان
2025-11-10 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إقفال مركزَيْ تجميل في النبطية لمخالفتها القوانين الصحية
أقفل فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحّة بمؤازرة قوة من مكتب امن الدولة في النبطية مركزَيْ تجميل، وختمها بالشمع الاحمر بناء لإشارة النائب العام الاستئنافيّ في النبطية القاضي نجاة ابو شقرا، وذلك بسبب قيامهما بأعمال طبية تجميلية من دون إشراف طبيب، وعدم حيازتهما على التراخيص القانونية اللازمة من وزارة الصحّة ، إضافةً إلى توجيه إنذارات لمراكز أخرى مخالفة.
ودعت رئاسة مصلحة الصحّة في محافظة النبطية جميع المخالفين إلى" تسوية أوضاعهم القانونية بالسرعة الممكنة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مركزَيْ
تجميل
النبطية
لمخالفتها
القوانين
الصحية
التالي
أسرار الصحف 10-11-2025
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-27
إقفال سوبر ماركت في البيسارية لمخالفتها نظام الإقامة والعمل
أمن وقضاء
2025-10-27
إقفال سوبر ماركت في البيسارية لمخالفتها نظام الإقامة والعمل
0
أمن وقضاء
2025-09-16
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
أمن وقضاء
2025-09-16
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
0
أخبار لبنان
2025-11-06
المدارس الخاصة في منطقة النبطية دعت الى الاقفال وتعليق الدروس بسبب الاوضاع الراهنة
أخبار لبنان
2025-11-06
المدارس الخاصة في منطقة النبطية دعت الى الاقفال وتعليق الدروس بسبب الاوضاع الراهنة
0
أمن وقضاء
2025-10-20
مصلحة الإقتصاد في الشمال أقفلت محلًا للألبان والأجبان غير مستوف للشروط الصحية
أمن وقضاء
2025-10-20
مصلحة الإقتصاد في الشمال أقفلت محلًا للألبان والأجبان غير مستوف للشروط الصحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:11
جامعة الروح القدس - الكسليك تشارك في تشجير جبل صنين: تقليد سنويّ يعزّز دورها البيئي والرابط مع خرّيجيها
أخبار لبنان
10:11
جامعة الروح القدس - الكسليك تشارك في تشجير جبل صنين: تقليد سنويّ يعزّز دورها البيئي والرابط مع خرّيجيها
0
أخبار لبنان
10:09
إدارة واستثمار مرفأ بيروت: تجميد البت في طلبات عروض الأسعار والشراء بالفاتورة والمناقصات موقتا
أخبار لبنان
10:09
إدارة واستثمار مرفأ بيروت: تجميد البت في طلبات عروض الأسعار والشراء بالفاتورة والمناقصات موقتا
0
أمن وقضاء
10:03
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
أمن وقضاء
10:03
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
0
أخبار لبنان
09:48
قنابل حارقة معادية أشعلت حرائق في بلدات جنوبية وفرق الدفاع المدني واجهت مخاطر بسبب مخلفات تفجيرية
أخبار لبنان
09:48
قنابل حارقة معادية أشعلت حرائق في بلدات جنوبية وفرق الدفاع المدني واجهت مخاطر بسبب مخلفات تفجيرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:50
ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض اليوم في تتويج لعام مفصلي لسوريا
أخبار دولية
01:50
ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض اليوم في تتويج لعام مفصلي لسوريا
0
آخر الأخبار
10:18
الوكالة الوطنية: الطيران المسير يواصل طلعاته في أجواء بيروت والضاحية وكفرشيما وعرمون وخلدة
آخر الأخبار
10:18
الوكالة الوطنية: الطيران المسير يواصل طلعاته في أجواء بيروت والضاحية وكفرشيما وعرمون وخلدة
0
آخر الأخبار
02:41
الخارجية الإيرانية: مدير وكالة الطاقة الذرية أكد سلمية برنامجنا النووي وألا أدلة على انحرافنا عن المسار السلمي
آخر الأخبار
02:41
الخارجية الإيرانية: مدير وكالة الطاقة الذرية أكد سلمية برنامجنا النووي وألا أدلة على انحرافنا عن المسار السلمي
0
آخر الأخبار
03:26
الجيش الإسرائيلي: انطلاق مناورات زئير الأسد في الضفة الغربية والأغوار لمحاكاة سيناريوهات تصعيد مختلفة
آخر الأخبار
03:26
الجيش الإسرائيلي: انطلاق مناورات زئير الأسد في الضفة الغربية والأغوار لمحاكاة سيناريوهات تصعيد مختلفة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
0
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
0
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
0
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
0
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
3
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
5
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
6
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
7
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
8
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More