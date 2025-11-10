العثور على "غالونات" تحتوي على مواد متفجرة خلفها الجيش الإسرائيلي في ثلاثة منازل فجرها في بلدة حولا

عثر على "غالونات" تحتوي مواد متفجّرة تعود للجيش الإسرائيلي، في موقع المنازل الثلاثة التي فجرتها قوة الإحتلال ليل أمس في بلدة حولا – قضاء مرجعيون.



وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تسلم الجيش اللبناني المواد التي وُجدت في المكان، وباشر التحقيقات اللازمة.