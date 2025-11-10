الحجار أكد لوفد وزارة الخزانة الأميركية التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع وفد وزارة الخزانة الأميركية وبحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان، التعاون القائم، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال.وأكد الوزير الحجار "التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومكافحة تبييض الأموال من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتزام المعايير الدولية".وشدد على "أهمية استمرار تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية، لما لها من دور أساسي في حفظ الاستقرار الداخلي".