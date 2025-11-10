الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحجار أكد لوفد وزارة الخزانة الأميركية التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-11-10 | 09:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحجار أكد لوفد وزارة الخزانة الأميركية التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع وفد وزارة الخزانة الأميركية وبحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان، التعاون القائم، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال.
وأكد الوزير الحجار "التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومكافحة تبييض الأموال من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتزام المعايير الدولية".
وشدد على "أهمية استمرار تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية، لما لها من دور أساسي في حفظ الاستقرار الداخلي".
أخبار لبنان
وزارة
الخزانة
الأميركية
التزام
لبنان
الدولة
الأراضي
اللبنانية
التالي
أسرار الصحف 10-11-2025
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-02
وزير الداخلية: العمل جار بكل جدية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-11-02
وزير الداخلية: العمل جار بكل جدية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-10-20
دريان التقى السفير السعودي: التشديد على دعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-10-20
دريان التقى السفير السعودي: التشديد على دعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
0
آخر الأخبار
2025-10-08
بو صعب لـ"حوار المرحلة": يجب التفاهم مع حزب الله على كيفية بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية لا بالاستقواء ولا بالفرض
آخر الأخبار
2025-10-08
بو صعب لـ"حوار المرحلة": يجب التفاهم مع حزب الله على كيفية بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية لا بالاستقواء ولا بالفرض
0
أخبار لبنان
06:43
سلام لوفد الخزانة الأميركية: ملتزمون باستكمال مسيرة الاصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي
أخبار لبنان
06:43
سلام لوفد الخزانة الأميركية: ملتزمون باستكمال مسيرة الاصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:42
مسؤول أميركيّ إلى لبنان: لإنهاء نفوذ إيران الخبيث عبر "حزب الله"
أخبار لبنان
12:42
مسؤول أميركيّ إلى لبنان: لإنهاء نفوذ إيران الخبيث عبر "حزب الله"
0
أخبار لبنان
12:34
رئيس الكتائب التقى السفير الكندي واكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين
أخبار لبنان
12:34
رئيس الكتائب التقى السفير الكندي واكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين
0
أخبار لبنان
12:22
الصدي بحث التعاون الطاقوي في قبرص مع رئيس جمهوريتها ووزير الطاقة
أخبار لبنان
12:22
الصدي بحث التعاون الطاقوي في قبرص مع رئيس جمهوريتها ووزير الطاقة
0
أخبار لبنان
11:54
نتانياهو: عازمون على فرض وقف إطلاق النار في لبنان وغزة "بيد من حديد"
أخبار لبنان
11:54
نتانياهو: عازمون على فرض وقف إطلاق النار في لبنان وغزة "بيد من حديد"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:48
بدء المحادثات بين الرئيس جوزاف عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية وستليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري
آخر الأخبار
05:48
بدء المحادثات بين الرئيس جوزاف عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية وستليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري
0
آخر الأخبار
2025-10-28
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٧ جريحًا في ١٦ حادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-10-28
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٧ جريحًا في ١٦ حادث خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أمن وقضاء
2025-10-27
الجيش الإسرائيلي يتهم اليونيفيل بإسقاط مسيرة استطلاع الأحد فوق جنوب لبنان
أمن وقضاء
2025-10-27
الجيش الإسرائيلي يتهم اليونيفيل بإسقاط مسيرة استطلاع الأحد فوق جنوب لبنان
0
فنّ
2025-11-02
نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)
فنّ
2025-11-02
نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
0
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
0
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
0
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
0
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
3
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
4
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
5
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
6
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
7
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
8
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More