اجتماع تنسيقيّ بين وزيري العمل والشؤون الاجتماعية

عقد وزير العمل محمد حيدر اجتماعًا في مكتبه في الوزارة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.



وحضر الإجتماع عدد من رؤساء المصالح والدوائر في الوزارتين.



وخصص الإجتماع للبحث في ألية التنسيق بين الوزارتين ووضع خطة عمل مشتركه في ماخص الافراد من ذوي الاحتياجات الخاصه لجهة كيفية إفادتهم من فرص العمل المتاحة وخلق فرص عمل جديدة لهم.



وتناول البحث في التعاون بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في الإستفادة من "داتا" أسماء المسجلين في برنامج" أمان" لتأمين فرص عمل لهم.