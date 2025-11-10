قنابل حارقة معادية أشعلت حرائق في بلدات جنوبية وفرق الدفاع المدني واجهت مخاطر بسبب مخلفات تفجيرية

عمدت محلقة اسرائيلية الى القاء قنابل حارقة ومتفجرة في منطقتي مريصع وقلعة ميس الواقعتين بين بلدتي انصار والزرارية، مما تسبب باشعال حرائق هائلة في الاحراج والحقول اليابسة.



وعملت فرق الدفاع المدني من مراكز الدوير والزرارية وكفرصير وفرق من الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على محاولة اخماد النيران التي امتدت لمساحات كبيرة إلا انها واجهت مخاطر بسبب انفجار اجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الاسرائيلي على المنطقة، واضطرت لمغادرة المنطقة بسبب التفجيرات المتنقلة.



كما اشتعلت نيران في المنطقة الواقعة بين بلدتي الشرقية والنميرية ناجمة عن القاء مخلقة مواد حارقة وعملت فرق الدفاع المدني على اخمادها.