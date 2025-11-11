الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الإدارة والعدل أنجزت مشروع قانون الاعلام وقريبا الى الهيئة العامة

أخبار لبنان
2025-11-11 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الإدارة والعدل أنجزت مشروع قانون الاعلام وقريبا الى الهيئة العامة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
لجنة الإدارة والعدل أنجزت مشروع قانون الاعلام وقريبا الى الهيئة العامة

 عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص والأعضاء النواب .
وقال النائب عدوان بعد الجلسة: "اليوم انجزت لجنة الادارة والعدل مشروع قانون الاعلام وفي الايام المقبلة سيتم إرساله إلى الهيئة العامة لمناقشته واقراره. واعود واكرر ان هذا القانون هو حديث ويتلاءم مع كل التطور الاعلامي الحاصل والذي يسير بسرعة كبيرة". 
وأضاف :"وكان لدينا حرص كبير لحماية الاعلاميين من ناحية الحريات وألا يكون هناك ملاحقات جزائية لهم . وهناك حرص ان تتشكل الهيئة الوطنية للاعلام، بشكل يجمع كل اصحاب الاختصاص والمعنيين وتكون مستقلة".
وأكد عدوان "الحرص على تشكيل الهيئة من خلال الالية التي وضعناها، لافتا الى ان "كل التصورات والأهداف التي لدينا هي بفضل العمل الدؤوب لأعضاء اللجنة والمشاركة الحثيثة لمعالي الوزير بول مرقص"، وقال : "تمكنا من تحقيق كل الأهداف التي يطمح إليها كل الاعلاميين وجاء الوقت ان يكون لدينا هذا القانون". 
وتحدث عدوان عن قانون استقلالية القضاء، وقال : "الأسبوع المقبل سنبدأ بدراستة، حيث كنا انجزناه، وكان رئيس الجمهورية قد أعاده  الينا وأحيل إلى اللجنة كما كان لدينا تعهد وحققناه في 31 تموز عندما رفعنا القانون إلى الهيئة العامة. والآن أعيد الينا ولدينا التزام انه بسرعة قصوى نستطيع ان نعود ونحيله الى الهيئة العامة، وبالتالي كل هذه القوانين هي اصلاحية وتعطي صورة واضحة عن ما نبغيه ان يكون لدينا قوانين ومؤسسات وتكون هذه المؤسسات تعمل وفقا لقوانين حديثة وتقدم  للمواطن كل الضمانات ليستطيع العيش حرا في هذا الوطن".
مرقص 
أما الوزير مرقص، فقال :"هذا يوم تاريخي لطالما انتظرته، وهو الانتهاء من مناقشة هذا النص الذي بدأ بمسيرة طويلة. بدأ منذ حوالي  15 سنة في مشوار كاد الا ينتهي لو لم تنكب لجنة الادارة والعدل على المناقشات بالمنهجية التي آلت إلى حماية الحريات وحماية الإعلاميين". 
وشكر مرقص رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان "إذ أقرن الكلام بالفعل وانجز هذا النص الذي لطالما انتظره الإعلاميون، وجاء بالفعل، في الشكل والمضمون ، كما نرغب من حيث ضمان حرية الإعلام وحماية الصحافيين ورفع اي سيف مصلت عليهم بالملاحقات الجزائية او غيره". 
وتابع: "شكرا استاذ جورج لما أنجزته مع اعضاء اللجنة الكريمة باقرار اقتراح قانون الاعلام العصري والحديث والحامي للحريات في لبنان "على الوعد"". 
أضاف  الوزير مرقص :" نحن نناصر النقابات، وليس صحيحا انها غائبة عن النص. طبعا نحن نطمح إلى مزيد من صحة التمثيل وهذا النص هو باكورة عمل سابق، ونحن كسلطة تنفيذية لا سلطة الزام لنا فيه". 
وردا على سؤال، قال :"هناك تعريف بالقانون لمن هو الاعلامي، لكن لا استبعاد او إقصاء للإعلاميين غير المنضوين تحت لواء مؤسسة معنية، لا بل التوجه الرسمي عموما هو نحو حمايتهم ما داموا يستوفون معايير معينة للعمل الصحافي ولديهم أدبيات وأخلاقيات المهنة، والدليل على ذلك انني سأكون غدا مع وزير العمل في سبيل إنصاف من ليسوا منتسبين إلى مؤسسات إعلامية في الضمان الاجتماعي، لانهم اصبحوا مضمونين وفقا للمرسوم الذي أقررناه منذ خمسة اشهر،  والمطلوب خفض اشتراكاتهم حتى يصبح لهم مجال اكثر لينتسبوا إلى الضمان الاجتماعي ".

أخبار لبنان

الإدارة

والعدل

أنجزت

مشروع

قانون

الاعلام

وقريبا

الهيئة

العامة

LBCI التالي
مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة
الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

مرقص زار الرئيس بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

لجنة الادارة والعدل تبدّد الشكوك: بصدد رفع قانون الإعلام الى الهيئة العامة للمجلس لتعزيز حماية الحرية الإعلامية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

لجنة الادارة والعدل تابعت درس قانون الاعلام بحضور الوزير مرقص

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

لجنة الادارة والعدل النيابية: لا ملاحظات من شأنها أن تعوق مسار درس اقتراح قانون الإعلام الجديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:18

رجي يثير في بلغاريا قضية قبطان باخرة النيترات

LBCI
أخبار لبنان
08:57

رسامني في احتفال "الميدل ايست": شريك أساسي في رفع اسم لبنان عاليا

LBCI
أخبار لبنان
08:56

بلاسخارت زارت وزير الدفاع: الأمم المتحدة تواصل دعمها للبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:51

سلام في احتفال الذكرى الـ80 لتأسيس "الميدل ايست": هدفنا إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والإنتاج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

قاض أميركيّ أصدر حكمًا: إدارة ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركيّ

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-07

الراعي بحث مع بدران في أوضاع الجامعة اللبنانية واستقبل سفيرين وزوارا

LBCI
منوعات
2025-11-10

"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:33

موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار

LBCI
أخبار لبنان
06:48

المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول

LBCI
أخبار دولية
06:14

العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
06:11

طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:46

مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ

LBCI
أمن وقضاء
06:24

غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود

LBCI
أمن وقضاء
06:00

قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More