الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسامني في احتفال "الميدل ايست": شريك أساسي في رفع اسم لبنان عاليا
أخبار لبنان
2025-11-11 | 08:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
رسامني في احتفال "الميدل ايست": شريك أساسي في رفع اسم لبنان عاليا
ألقى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، كلمة في الاحتفال الذي أقامته شركة "الميدل ايست" في مطار رفيق الحريري الدولي، في الذكرى ال80 لتأسيسها ، فرحب بالحاضرين، وقال:"لا يُمكنَ لأحدِِ رأى بعينيهِ هبوطَ واقلاعِ طائرات الميدل ايست في ذروةِ الهجماتِ الجويةِ العدوانيةِ الأخيرةِ على بيروت، ومنظرَ وهيبة طائراتِها من خلال دخانِ ونارِ الانفجارات، الاّ أن يُدركَ قيمةَ شركة طيران الشرق الأوسط وطياريها وطواقِمها وأهميتهم على مستوى الوطن".
أضاف :"ومنذ أن بدأت قصةُ طيرانِ الشَّرقِ الأوسط عامَ 1954، حين أقلعت أول طائراتها من بيروت إلى نيقوسيا حاملة على متنها حلم وطن أراد أن يحلق، انطلقت مسيرة ثمانين عاما في سماءِ الصمود اللبناني، مسيرة صنعتها الإرادة والمتابعة، حتى أصبحت رمزا لوطن لا يعرِف إلا النهوض رغم كل الصعاب".
ووجه رسامني "تحية تقدير وشكر وامتنان إلى كل فرد من أفراد هذه الشركة الكبيرة: إلى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الحوت، الذي قاد طيران الشرق الأوسط برؤية ثابتة وحكمة ومسؤولية، إلى طياريها صقور السماء الشجعان، إلى المضيفات والمضيفين، إلى المهندسين والفنيين وإلى كل العاملين على الأرض وفي الإدارة".
كما وجه تحية شكر وتقدير لجهاز أمن مطار بيروت وقائده العميد فادي كفوري ل"الدور الكبير الذي يقوم به، وللمديرية العامة للطيران المدني لكل ما تبذله في سبيل حسن سير العمل في المطار وسلامة وشؤون الطيران المدني".
وقال :"ويشرفني بشكل خاص أن أحيي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، الحاضر بيننا اليوم والحامل على أكتافه مسؤوليات كبرى واستثنائية في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان".
أضاف :"لقد دخلنا إلى القطاع العام بدافع الإصلاح وخدمة الناس، رأينا عن قرب ما تراكم من أزمات وإهمال عبر سنوات طويلة، لكننا اخترنا العمل بدل التبرير، والمواجهة بدل المراوغة. وفي مطار رفيق الحريري الدولي، الوعد واضح، والعمل جار بخطى واثقة".
وتابع :"أنشأنا الهيئة الناظمة للطيران المدني، وأعدنا تفعيل مركز سلامة الطيران بالتعاون مع الإيكاو (ICAO)، وعززنا الانضباط التشغيلي والأمني بقرارات حازمة.ولقد عملنا على تأهيل الطريق المؤدي إلى مطار بيروت،بتمويل ودعم من شركة طيران الشرق الأوسط (MEA)،وها نحن اليوم نلمس جميعا هذا المشهد الذي أعاد إلى الطريق نبض بيروت ونورها وإشراقها".
وأكد ان "مطار بيروت الجديد سيكون مطارا عصريا، أنيقا وفعالا في آن واحد، مطارا بطابع "بوتيكي"، يجمع بين الفخامة والراحة والتقنيات الذكية، ليقدم تجربة سفر راقية لا تنسى". وقال :" نستعد قريبا لافتتاح ال Fast Track لتسهيل حركة المسافرين وتسريع إجراءات العبور،وهذا المشروع، إلى جانب سائر أعمال التأهيل والتحديث، سيتيح للمطار استيعابا إضافيا يقدر بنحو مليوني مسافر سنويا. وبدأنا تأهيل منطقة المغادرة لتجسد صورة لبنان الحديثة،وتجديد قاعة كبار الزوار (VIP Lounge)،
وتحديث المرافق والخدمات، فيما ستتوزع في أرجاء المطار تحف فنية تضفي لمسة من الثقافة والجمال".
وقال :"نحن لا نرمم مطارا، بل نبني تجربة جديدة للسفر من لبنان وإليه. وخلال عام واحد، سنقدم للعالم أحد أكثر المطارات تميزا وأناقة. وبالتوازي، تعمل الوزارة على إعادة تفعيل مطار رينيه معوض - القليعات، كخطوة استراتيجية لربط شمال لبنان بالعالم وتحفيز التنمية".
وتوجه الوزير رسامني مجددا إلى الأستاذ محمد الحوت: "نتابع في الوزارة إنجازات MEA بإعجاب واعتزاز، ونراها شريكا أساسيا في رفع اسم لبنان عاليا. ولكن الطموح لا يتوقف في بيروت ولا مع ال MEA ".
وأضاف :"ولأن لبنان لا يكتمل إلا بأبنائه المنتشرين، فهم سنده في الأزمات، ووجهه المشرق في كل مكان.ندين لهم بالكثير، فحضورهم الاقتصادي والإنساني يشكل دعامة أساسية لهذا الوطن، ومن واجبنا أن نقابل وفاءهم بما يستحقون، فنؤمن لهم رحلات جوية بأسعار مدروسة ومنظمة، تتيح لهم زيارة أهلهم ووطنهم كلما اشتاقوا.
لذلك فان طيران منخفض الكلفة أصبح حاجة أساسية في لبنان على أمل ان نراه يحلق قريبا من بيروت والقليعات الى العالم. كل عام و MEA بخير، وكل عام ولبنان يحلق أعلى".
أخبار لبنان
احتفال
"الميدل
ايست":
أساسي
لبنان
عاليا
التالي
أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥
قرار لوزير الزراعة ينظّم التجارة بالأنواع البرية من الحيرانات والنباتات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:51
سلام في احتفال الذكرى الـ80 لتأسيس "الميدل ايست": هدفنا إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والإنتاج
أخبار لبنان
08:51
سلام في احتفال الذكرى الـ80 لتأسيس "الميدل ايست": هدفنا إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والإنتاج
0
أخبار لبنان
2025-10-15
بري استقبل وزير الصناعة وعرض مع الحوت لأوضاع شركة "الميدل ايست"
أخبار لبنان
2025-10-15
بري استقبل وزير الصناعة وعرض مع الحوت لأوضاع شركة "الميدل ايست"
0
آخر الأخبار
07:34
نواف سلام: الميدل ايست كانت من أوائل الشركات العربية التي تبنّت مفاهيم الإدارة الحديثة وأدخلت التقنيات الجديدة في التدريب والصيانة والخدمات الجوية وأصبحت الميدل ايست مع مرور الزمن نموذجا للمؤسسة اللبنانية الحديثة
آخر الأخبار
07:34
نواف سلام: الميدل ايست كانت من أوائل الشركات العربية التي تبنّت مفاهيم الإدارة الحديثة وأدخلت التقنيات الجديدة في التدريب والصيانة والخدمات الجوية وأصبحت الميدل ايست مع مرور الزمن نموذجا للمؤسسة اللبنانية الحديثة
0
آخر الأخبار
07:04
الحوت: نطلق “فلاي بيروت” لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل وهذه الطائرات تتضمّن السلامة نفسها كسلامة طائرات الميدل ايست
آخر الأخبار
07:04
الحوت: نطلق “فلاي بيروت” لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل وهذه الطائرات تتضمّن السلامة نفسها كسلامة طائرات الميدل ايست
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:21
الدفاع المدني يواصل جهوده في إخماد حرائق اندلعت في مناطق عدة
أخبار لبنان
11:21
الدفاع المدني يواصل جهوده في إخماد حرائق اندلعت في مناطق عدة
0
أخبار لبنان
11:10
وزيرة البيئة تفقدت مواقع الحرائق: لتعزيز الدفاع المدني بالإمكانات المطلوبة
أخبار لبنان
11:10
وزيرة البيئة تفقدت مواقع الحرائق: لتعزيز الدفاع المدني بالإمكانات المطلوبة
0
أخبار لبنان
11:02
شحادة استقبل المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
11:02
شحادة استقبل المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
10:55
الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق
أخبار لبنان
10:55
الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:53
الشيخ نعيم قاسم: لماذا لا تضع الحكومة اللبنانية خطة استعادة السيادة الوطنية من ضمن جدول أعمالها وتضع لها جدولاً زمنياً؟ وعلى الحكومة أن تتصرف على أساس حماية المواطنين لا أن يكون دورها الاستماع إلى الإملاءات الأميركية وتنفيذها
خبر عاجل
09:53
الشيخ نعيم قاسم: لماذا لا تضع الحكومة اللبنانية خطة استعادة السيادة الوطنية من ضمن جدول أعمالها وتضع لها جدولاً زمنياً؟ وعلى الحكومة أن تتصرف على أساس حماية المواطنين لا أن يكون دورها الاستماع إلى الإملاءات الأميركية وتنفيذها
0
أخبار لبنان
2025-10-28
نواف سلام استقبل أبو الغيط... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
2025-10-28
نواف سلام استقبل أبو الغيط... وهذا ما جرى عرضه
0
أخبار لبنان
07:39
"الريجي" نالت مجدداً شهادتي "أيزو" للجودة والصحة والسلامة
أخبار لبنان
07:39
"الريجي" نالت مجدداً شهادتي "أيزو" للجودة والصحة والسلامة
0
فنّ
11:01
هيفاء وهبي تشارك متابعيها لحظات من كواليس تصوير فيديو كليب "احنا الشلة" (فيديو)
فنّ
11:01
هيفاء وهبي تشارك متابعيها لحظات من كواليس تصوير فيديو كليب "احنا الشلة" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
0
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
0
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
0
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
0
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
0
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
2
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
3
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
4
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
5
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
6
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
7
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
8
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More