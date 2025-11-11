رجي يثير في بلغاريا قضية قبطان باخرة النيترات

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف، في مكتبه في العاصمة صوفيا، على هامش مشاركته في الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى جمهورية بلغاريا.وخلال اللقاء، أعرب الوزير رجي عن شكره للحكومة البلغارية على "تعاونها في قضية مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، الموقوف لدى السلطات البلغارية"، مؤكدا أهمية هذا الملف في إطار الجهود المبذولة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، التي باتت قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين.من جهته، أكد الوزير جورجييف حرص بلاده على التعاون الكامل ضمن الأطر القانونية، وعلى القيام بما يلزم للمساعدة في هذا الملف الذي هو في عهدة القضاء.كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا، حيث تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة، وبحث إمكانية إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين بيروت وصوفيا، إضافة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للبنانيين الراغبين بزيارة بلغاريا.