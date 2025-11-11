الأخبار
الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق

أخبار لبنان
2025-11-11 | 10:55
مشاهدات عالية
الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق
2min
الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل لم تخرج من لبنان بالمفاوضات ولا بالسياسة بل خرجت من دون قيدٍ أو شرط بفعل المقاومة

وقال خلال الاحتفال المركزي الذي أقامه الحزب لمناسبة "يوم الشهيدتحت شعار "عندما نستشهد ننتصر": ”أروع ما يمكن أن نفتتح به هذا اليوم العظيم هو ما قاله السيد نصر الله "عندما نستشهد ننتصر““.

وأشار الى أن "كل من قُتل أو مات على هذا الدرب، من المنتسبين أو المحبين أو المدنيين، جميعهم في الموقع العظيم نفسه“.

ولفت الشيخ قاسم إلى أن الصمود الأسطوري لمجاهدي المقاومة أوقف 75 ألف جندي إسرائيلي فلم يستطيعوا الدخول إلّا مئات أمتار.

وشدد على أن إسرائيل لم تخرج من لبنان بالمفاوضات ولا بالسياسة بل خرجت من دون قيدٍ أو شرط بفعل المقاومة.

وقال: "قدمنا في معركة "أولي البأس" تضحيات كبيرة ومنعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها ووقفنا حاجزًا أمام الاجتياح الإسرائيلي

وأضاف : "حصل اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 وفيه انسحاب العدو من جنوب نهر الليطاني وانتشار للجيش“.

وأشار الى أن الجيشأهلنا وأبناء وطنناوالمقاومة تحملت المسؤولية 42 سنة.

واعتبر أن الحكومة قالت إنها ستتحمل المسؤولية هذه المرة وأن حزب الله فتح لها الطريق، قائلًا: ”نحن نؤيد أيًا كان يريد الدفاع عن هذا الوطن".

ولفت الى أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق لأن لبنان يستعيد سيادته ومرت سنة واسرائيل تمارس خروقاتها واستهدافاتها ولم يُرد عليها لكي لا يقال إن لبنان لا يلتزم بالاتفاق.

وذكر أن أميركا وإسرائيل تتدخلان في مستقبل لبنان وهما يريدان إنهاء قدرة لبنان المقاومة، وتسليح الجيش بقدر لمواجهة المقاومة وليس مواجهةالعدو الإسرائيلي“.

وقال: ”إسرائيل تريد أن تتحكم في لبنان سياسيًا واقتصاديًا وتريد لبنان حديقةً خلفية لتوسع المستوطنات ضمن "إسرائيل الكبرى““. م

وأعرب عن أسفه لأن "الحكومة لم ترَ من البيان الوزاري إلّا نزع سلاح المقاومة ولكن اليوم لم يعد نزع السلاح هو المشكلة بل اليوم باتت ذريعة بناء القدرة والأموال وبعدها يقولون إن المشكلة بأصل الوجود وهذه الذرائع لن تنتهي".


أخبار لبنان

"الشهيد":

المقاومة

الأسطوري

إسرائيل

فتحنا

للحكومة

الطريق

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥
قرار لوزير الزراعة ينظّم التجارة بالأنواع البرية من الحيرانات والنباتات
LBCI السابق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
