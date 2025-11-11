شحادة استقبل المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي هاجر الحداوي.



وخلال اللقاء، تم عرض المشاريع الرقمية التي تعمل عليها الوزارة ومناقشة سبل مشاركة لبنان في المبادرات الإقليمية ضمن إطار منظمة التعاون الرقمي.



كما تم البحث في آفاق التعاون المشترك لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وفتح فرص جديدة للشباب اللبناني.