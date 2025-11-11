وزيرة البيئة تفقدت مواقع الحرائق: لتعزيز الدفاع المدني بالإمكانات المطلوبة

تفقدت وزيرة البيئة تمارا الزين مواقع الحرائق في بلدات اقليم الخروب، التي اندلعت بالأمس، ورافقها مديرة مكتبها جمانة جمّال وآمر فصيلة شحيم الرائد سعد ابو شقرا، والمدير الإقليمي للدفاع المدني في جبل لبنان الجنوبي حسام دحروج.



وكانت محطة الوزيرة الزين الأولى في منطقة "المطرد" في بلدة داريا، حيث تفقدت الحريق بحضور رئيس البلدية السابق المهندس عبد الناصر سرحال والمختار عبدو رحال، مطلعة من الأهالي على أوضاعهم التي عاشوها بالأمس، بفعل ضخامة النيران التي هددت السكان والمنازل.



بعدها التقت الوزير الزين عددا من عناصر الدفاع المدني، الذين شاركوا في اخماد النيران في داريا والمطلة والجليلية والزعروية، والذين لبوا نداء الإستغاثة من مراكز منطقة بعلبلك. وقد شكرت الوزيرة الزين العناصر وأثنت على "جهودهم لحماية لبنان وبنيه وطبيعته"، مشددة على أهمية وضرورة تعزيز جهاز الدفاع المدني ليتمكن من القيام بمهامه على أكمل وجه.



بعدها تفقدت الوزيرة الزين تلة حصروت، ثم موقع الحريق في بلدتي المطلة والجليلية، بمواكبة رئيس بلدية المطلة المحامي آلان عيد ونائب رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي رئيس بلدية بسابا جمال العاكوم ومختار المطلة فارس عيد ومختار الجليلية سيمون عيد وعدد من الأهالي.



وأعربت الوزيرة الزين عن أسفها لحجم أضرار الحريق في طبيعة وبيئة لبنان الخضراء.



وأشادت بدور البلديات والأهالي والشباب ووقوفهم الى جانب الدفاع المدني في تنفيذ مهامه، مجددة الدعوة الى ضرورة "تعزيز الدفاع المدني بالإمكانات المطلوبة واعطائهم مستحقاتهم".