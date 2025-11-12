الأخبار
مخزومي للشيخ قاسم: إذا كان النصر تفاديا للحرب فالسلاح خارج الدولة يفقد معناه

أخبار لبنان
2025-11-12 | 17:29
مخزومي للشيخ قاسم: إذا كان النصر تفاديا للحرب فالسلاح خارج الدولة يفقد معناه

توجه النائب فؤاد مخزومي الى الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كاتبا على "اكس": "إلى الشيخ نعيم قاسم: إذا كان النصر يعني عدم الردّ تفاديًا للحرب،  وهو موقف نتفق عليه لأن لبنان لا يحتمل حربًا جديدة،  فالسلاح خارج الدولة يفقد معناه. حان الوقت لتطبيق قرارات الحكومة التي أنتم جزءٌ منها، وتسليم السلاح إلى الدولة، رحمةً بلبنان وشعبه من الكوارث المتكرّرة. فبناء الدولة، ووضع كل السلاح تحت سلطتها، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية هو الطريق إلى السلام والازدهار وخلق فرص العمل".

أخبار لبنان

للشيخ

قاسم:

النصر

تفاديا

للحرب

فالسلاح

الدولة

معناه

