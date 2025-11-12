وزارة الطاقة: لا غبّ طلب وإدعاءات موقع "التيار" بتلزيمات مخالِفة أكاذيب

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بيانًا أشار فيه إلى أن "حملات الأكاذيب والإفتراءات المتواصلة تستمر ضد وزير الطاقة جو الصّدي، وفي هذا الاطار نشر الموقع الالكتروني الرسمي لـ"التيار الوطني الحر" خبراً بتاريخ 11/11/2025 تحت عنوان: "تلزيمات مخالِفة في وزارة الطاقة بقيمة ٢٢ مليون دولار؟!"."



وأكد المكتب، حرصاً على الشفافية ومنعاً لتضليل الرأي العام اللبناني، أن:

"1- تلزيم ١٦ ملف أشغال لتركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية يشمل كافة المناطق على مساحة الوطن.



2- ملفات التلزيم منشورة على منصة هيئة الشراء العام والأخيرة لا تنشر على منصتها ما يخالف قانون الشراء.



3-لا يوجد أي ملفات غبّ الطلب في هذا التلزيم بل تمّ تحديد إتحادات البلديات والبلديات التي يشملها الملف بالإسم.



4- الجدوى من هذا التلزيم أكثر من ملّحة وهي إنارة الطرقات للمساهمة في تأمين السلامة المرورية والحدّ من فاتورة حوادث السير القاتلة الى جانب المساعدة على تسهيل مكافحة السرقات وفرض الامن.



5- يدعي المقال زوراً أن هناك مخالفة لقانون المحاسبة العمومية لجهة عدم توقيع أي نفقة بعد ٣٠ تشرين الثاني ومن قال ان التوقيع سيكون بعد هذا التاريخ.



6- التكاليف التي قام بها الوزير خاضعة للقوانين المرعية الاجراء مع الإشارة الى ان المهندسة المعمارية في مصلحة الديوان عيّنت في منصبها من قبل الوزير الأسبق التابع لـ"التيار الوطني الحر"."