مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها غرب جزيرة قبرص وذلك في الساعة 11:32 من قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي. وقد شعر بها عدد من المواطنين.