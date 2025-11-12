الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفتي دريان من اسطنبول: نحن في دار الفتوى لم نتخل أبدا عن القضية الفلسطينية

أخبار لبنان
2025-11-12 | 05:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفتي دريان من اسطنبول: نحن في دار الفتوى لم نتخل أبدا عن القضية الفلسطينية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المفتي دريان من اسطنبول: نحن في دار الفتوى لم نتخل أبدا عن القضية الفلسطينية

أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن دار الفتوى لم تتخل أبدا عن القضية الفلسطينية.

وقال دريان في كلمة له خلال مشاركته في القمة الدولية للمساعدات الإنسانية لغزة التي عقدت في إسطنبول بعنوان "من أجل غزة": "منذ اللحظة الأولى للعدوان الصهيوني على أهلنا في غزة لم نتوان لحظة عن مساندتها في المواقف والتصريحات بل وصلنا لقلب غزة للوقوف مع أهلنا".

وأضاف: "نحن في دار الفتوى لم نتخل أبدا عن القضية الفلسطينية منذ سنوات بل منذ عقود من الزمان، كنا في لبنان الرائدين في دعم القضية الفلسطينية من أجل تحريرها من العدو الصهيوني المغتصب، ودار الفتوى منذ عقود أنشأت صندوق الخير لإغاثة الشعب الفلسطيني وقدمنا من إمكاناتنا المتواضعة كل الدعم لأهل غزة، من مساعدات غذائية وعينية ومالية في أصعب الظروف في هذه الحرب، وهذا واجبنا تجاه أهلنا وتجاه قضيتنا، وقد وصلنا حتى في أشرس المعارك على غزة إلى قلب غزة بمساعداتنا الإنسانية وما زال صندوق الخير التابع لدار الفتوى يقوم إلى الآن وسيبقى يقدم الدعم اللازم حسب قدرتنا وطاقاتنا لغزة ولأهل غزة".

وتابع دريان: "أطلقنا توجيهات واضحة وصريحة لجميع العلماء في لبنان لتخصيص الخطبة الثانية من يوم الجمعة لفلسطين والدعاء لأهلنا بالنصر والتمكين ودعونا كل المسلمين في لبنان لدعم غزة في كل المجالات التي تحتاج اليها، وجمعت التبرعات من أهلنا في لبنان بكل صدقية وأمانة وسلمت لصندوق الخير التابع لدار الفتوى الذي يعمل على إيصالها إلى مستحقيها. نعم نحن في لبنان مساندون، مساندة مهمة لإخواننا شعب فلسطين الصامد الذي نعتز بدفاعه عن أرضه وعرضه رغم ارتقاء آلاف الشهداء وسقوط الجرحى والمعوقين، لن تستطيع إسرائيل أن تكسر إرادة أهل غزة وأنا أقول اليوم أنه بفضل مساعدتكم جميعا لغزة لن تنكسر إرادة أهل غزة من جديد".

أخبار لبنان

دريان

دار الفتوى

القضية الفلسطينية

LBCI التالي
وزير الزراعة جال في جزين
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

سلام من دار الفتوى: نعمل على معالجة الأزمات وبسط سلطة الدولة.. دريان: ثقتنا كبيرة بحكمتكم

LBCI
أخبار دولية
2025-10-22

المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: الآراء المتطرفة في شأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-01

الوزيرة السيد من دار الفتوى: نأمل بتفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة الجمعة وخلالها

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

المفتي دريان استقبل القنصل العام في السفارة المصرية ورئيس الاتحاد العمالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:21

البستاني من السراي: ركّزنا على موضوع الودائع

LBCI
أخبار لبنان
07:20

جعجع لقاسم: الحفاظ على المصداقية يقتضي الإقرار بأن الاتفاق لا يقتصر على جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
07:06

اليونيفيل: العثور على صواريخ ونفقين قرب بلدة شيحين ولغمين مضادين للدبابات قرب بلدة رميش

LBCI
أخبار لبنان
06:49

إجتماع الـMechanism الثالث عشر في الناقورة... هذا ما بحثه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
آخر الأخبار
04:36

أ.ف.ب نقلا عن مصادر مقربة: ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية

LBCI
فنّ
15:45

مي عز الدين تعقد قرانها بعد سنوات من العزوبية... وهذه هوية العريس (صور)

LBCI
أخبار دولية
07:15

السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:27

وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
حال الطقس
01:23

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

LBCI
خبر عاجل
14:05

إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More