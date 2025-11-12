اليونيفيل: العثور على صواريخ ونفقين قرب بلدة شيحين ولغمين مضادين للدبابات قرب بلدة رميش

أعلنت قوات اليونيفيل أنها تواصل مراقبة ورصد الانتهاكات البرية والجوية على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أنها رصدت خلال اليومين الماضيين أكثر من 88 آلية إسرائيلية بينها دبابات ميركافا داخل منطقة عملياتها، إلى جانب تحليق طائرات حربية ومسيرات فوق مواقع أممية.



كما كشفت اليونيفيل عن العثور على صواريخ ونفقين قرب بلدة شيحين ولغمين مضادين للدبابات قرب بلدة رميش، مؤكدة إحالة جميع الاكتشافات إلى الجيش اللبناني لمعالجتها وفق الأصول.