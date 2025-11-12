الأخبار
جعجع لقاسم: الحفاظ على المصداقية يقتضي الإقرار بأن الاتفاق لا يقتصر على جنوب الليطاني
أخبار لبنان
2025-11-12 | 07:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعجع لقاسم: الحفاظ على المصداقية يقتضي الإقرار بأن الاتفاق لا يقتصر على جنوب الليطاني
أصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع بيانًا جاء فيه:
"قال الشيخ نعيم قاسم إنّ "الاتفاق المعقود في 27 تشرين الثاني 2024 هو حصراً في جنوب نهر الليطاني.
شيخ نعيم، حفاظًا على مصداقيتك فحسب، وليس لأي سبب آخر، نؤكّد على التالي:
أولًا، ينصّ البند الثالث من القرار 1701 على ما يلي: "بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف.
ثانيًا، تؤكّد مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية، أي:
أ. الجيش اللبناني.
ب. قوى الأمن الداخلي.
ج. الأمن العام.
د. أمن الدولة.
هـ. الجمارك اللبنانية.
و. الشرطة البلدية.
ثالثًا، ينصّ البند السابع من الاتفاق ذاته على التالي: "تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني.
رابعًا، جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025: "تأكيد تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الشرعية للدولة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
خامسًا، نصّ قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب على: "الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله.
من جديد، شيخ نعيم، إنّ هذا التوضيح لا يأتي إلا حفاظًا على مصداقيتك، لا أكثر ولا أقل".
أخبار لبنان
لقاسم:
الحفاظ
المصداقية
يقتضي
الإقرار
الاتفاق
يقتصر
الليطاني
التالي
البستاني من السراي: ركّزت على موضوع الودائع
اليونيفيل: العثور على صواريخ ونفقين قرب بلدة شيحين ولغمين مضادين للدبابات قرب بلدة رميش
السابق
0
أخبار لبنان
09:51
وسام الاستحقاق اللبنانيّ من رئيس الجمهورية إلى الفنّان "أبو سليم"
أخبار لبنان
09:51
وسام الاستحقاق اللبنانيّ من رئيس الجمهورية إلى الفنّان "أبو سليم"
0
أخبار لبنان
09:44
رسامني تابع ملفات إنمائية والتقى لجنة فنية معنية بسكك الحديد
أخبار لبنان
09:44
رسامني تابع ملفات إنمائية والتقى لجنة فنية معنية بسكك الحديد
0
أخبار لبنان
09:43
رسامني تابع ملفات إنمائية والتقى لجنة فنية معنية بسكك الحديد
أخبار لبنان
09:43
رسامني تابع ملفات إنمائية والتقى لجنة فنية معنية بسكك الحديد
0
أخبار لبنان
09:17
اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل
أخبار لبنان
09:17
اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-09
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-09
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-11
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-11
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
0
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-11-2025
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-11-2025
0
أخبار لبنان
08:47
وزير المالية استقبل نظيره السوري... وبحثٌ في سبل تعزيز التعاون
أخبار لبنان
08:47
وزير المالية استقبل نظيره السوري... وبحثٌ في سبل تعزيز التعاون
0
أمن وقضاء
08:00
إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين
أمن وقضاء
08:00
إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين
0
آخر الأخبار
07:50
مستجدات التغطية الصحية في مؤتمر صحفي لوزير العمل
آخر الأخبار
07:50
مستجدات التغطية الصحية في مؤتمر صحفي لوزير العمل
0
أخبار لبنان
03:42
سلام في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة": لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش... ودعوة لنساء لبنان للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
أخبار لبنان
03:42
سلام في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة": لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش... ودعوة لنساء لبنان للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
0
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
1
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
2
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
3
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
4
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
5
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
6
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
7
خبر عاجل
14:05
إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه
خبر عاجل
14:05
إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه
8
أمن وقضاء
12:03
مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة
أمن وقضاء
12:03
مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة
