رئيس اتحاد النقابات السياحية: لتهيئة الظروف المناسبة للإستفادة من موسم الميلاد وراس السنة

طالب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر كل المسؤولين والمعنيين بالعمل وبكل الإمكانات المتاحة لتهيئة الظروف المناسبة للاستفادة بشكل فعليّ وجيد من موسم عيدي الميلاد ورأس السنة، وكذلك تهيئة الظروف المناسبة لإستقبال الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر.



وشدّد الأشقر على أنّ القطاع السياحيّ وكل القطاعات الاقتصادية تتطلع بأمل لأن يكون موسم عيدي الميلاد ورأس السنة موسمًا مزدهرًا، انطلاقًا من ثقتها بقدرة لبنان على استقطاب المغتربين اللبنانيين والزوار العرب والأجانب.



وأشار إلى أنّ هذا الموسم مهم جدًا على صعيد النشاط الإقتصاديّ ويشكل جزءًا كبيرًا من مداخيل المؤسسات السياحية.



وإذ نبه الأشقر من خسارة الموسم، "وهي خسارة تتراكم فوق خسائر مسجلة لسنوات مضت"، أكد أنّ النقابات السياحية لديها ثقة كبيرة بالعهد وبالحكومة لترسيخ الاستقرار والظروف الملائمة للإحتفال بالأعياد المجيدة.