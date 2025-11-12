قائد الجيش استقبل ضو ومفتي عكار

عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، مع النائب مارك ضو الأوضاع العامة في البلاد.



كما تداول قائد الجيش مع مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا والوفد المرافق له في شؤون مختلفة.