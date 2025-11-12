"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين البيان التالي:



"في إطار متابعة التحضيرات الجارية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 12/11/2025، تم تسجيل 51,685 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين.



وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 41,957 طلبا، يجري حاليا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.



ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، تدعو الوزارتان اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والراغبين في المشاركة في العملية الإنتخابية، إلى تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيدا لحقهم الدستوري في الإقتراع."