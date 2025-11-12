وزير الداخلية عرض مع شحادة ملف التحول الرقمي وبحث مع البساط في تحضيرات مؤتمر "بيروت 1"

تداول وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمي.



كما بحث الوزير الحجار مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في التحضيرات الجارية لمؤتمر "بيروت 1" الاستثماري.



كذلك، عرض مع النائبة غادة أيوب، ومن ثم مع النائب وضاح الصادق، في الأوضاع العامة وشؤون خدماتية.

