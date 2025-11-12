أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ

⭕️إلى كل المحبّين، وغير المحبّين، أقول: روقوا. ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ باسم جيش الدّفاع للإعلام العربي وما زلت أُمارسُ مهامي في خدمة جيشي ووطني.
⭕️نعم، لكلِّ إنسانٍ يومٌ يُنهي فيه مهمتَه وسيحين ذلك اليوم بالنسبة إلي أيضًا لكن بعد وقتٍ. وحين يحين الوقت، سأُعلن ذلك بنفسي عبر… pic.twitter.com/EaMa4nXYL1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2025
