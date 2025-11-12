أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ

⭕️إلى كل المحبّين، وغير المحبّين، أقول: روقوا. ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ باسم جيش الدّفاع للإعلام العربي وما زلت أُمارسُ مهامي في خدمة جيشي ووطني.



توجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي "إلى كل المحبّين، وغير المحبّين"، بالقول: "روقوا. ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ باسم الجيش للإعلام العربيّ وما زلت أُمارسُ مهامي في خدمة جيشي ووطني".واضاف، عبر فيديو على منصة اكس: "نعم، لكلِّ إنسانٍ يومٌ يُنهي فيه مهمتَه وسيحين ذلك اليوم بالنسبة إلي أيضًا لكن بعد وقتٍ. وحين يحين الوقت، سأُعلن ذلك بنفسي عبر منصّاتي".