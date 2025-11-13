الأشغال أنجزت استبدال فواصل التمدّد على جادة الياس الهراوي – الحازمية

أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال استبدال فواصل التمدّد على جادة إلياس الهراوي بالقرب من "سيتي سنتر – كارفور" الحازمية، وذلك ضمن خطتها المستمرة لتأهيل البنى التحتية وتعزيز معايير السلامة العامة على الشبكة الطرقية.



وشملت الأعمال، بحسب بيان للوزارة، إزالة الفواصل الحديدية الموقتة التي كانت قد وُضعت سابقًا كإجراء احترازي لتأمين حركة السير، واستبدالها بفواصل تمدّد نهائية مطابقة لأعلى المواصفات الهندسية والمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن متانة الجسر واستدامة أدائه بكفاءة عالية.



ونُفّذت الأشغال خلال ساعات الليل تفاديًا لأي ازدحام أو تعطيل لحركة المرور في فترات الذروة، مع اتخاذ كافة التدابير اللوجستية والتنظيمية لتسهيل الحركة المرورية في محيط الورشة طوال فترة التنفيذ.



وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل استمرارها في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل الدورية على مختلف الجسور، حرصًا على تعزيز السلامة المرورية.

