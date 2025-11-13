سعيد مالك: الرئيس بري ملزم بطرح مشاريع القوانين على الهيئة العامة... والانتخابات في خطر

أكد الخبير الدستوري سعيد مالك أنه على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتعاطى بكل مسؤولية مع مشروع القانون المعجل المكرر، مشيرًا الى أن الانتخابات في خطر والحكومة غير قادرة على انجاز انتخابات مجتزأة.



ولفت مالك في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، الى أن الدستور يقول إنه لا يجوز لأي سلطة دستورية أن تعطل عمل سلطة دستورية اخرى.



وأوضح أن الرئيس بري ملزم بطرح مشاريع القوانين على الهيئة العامة واذا لم يقم بذلك، فعلى رئيس الجمهورية جوزاف عون التحرك وتوجيه رسالة الى مجلس النواب لحثه على مناقشة قانون الانتخابات.

