سعيد: هناك قرار بعزل حزب الله انتخابيا... ونقلنا 19000 ناخب من الخارج في انتخابات 2009

رأى النائب السابق فارس سعيد أن حزب الله يسعى لايجاد طريق عربية لمفاوضة اسرائيل وأنه اذا استطاع الدخول في مفاوضات والحصول على ضمانات متبادلة فلن يوفر الفرصة.وقال سعيد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نكتشف يوما بعد يوم أن هناك طلاقا مسيحيا من فكرة لبنان وفكرة العيش المشترك وما ينفع المسيحي هو السلام".وأكد سعيد أنه ليس لديه أي خلاف شخصي مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مشيرا الى أن نضالا مشتركا له وللقوات ولكنهما يختلفان في الكثير من الامور وخصوصا المقاربة المسيحية وأن ضمانة المسيحيين هي بالعيش المشترك.وفي الشأن الانتخابي، لفت الى أن هناك قرارا بعزل حزب الله انتخابيا وأننا ذاهبون نحو واقع مختلف تماما في انتخابات 2026.وأشار الى أن الانتخابات في موعدها وأن القرار متخذ وأنه لا يجوز حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع.وكشف سعيد أن أحزاب 14 آذار نقلت 19000 ناخب من الخارج للاقتراع في لبنان.واعتبر أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم اوراق اعتماده للمشاركة في العناونين الكبرى التي تهم الاميركي في المنطقة وأن مركز القرار السني انتقل من لبنان الى الشام.