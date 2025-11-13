مخزومي أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن حرق النفايات في أرض جلول

أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" فؤاد مخزومي أنه تواصل مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان بشأن حادثة حرق النفايات في أرض جلول.

وشدد مخزومي في منشور على منصة "إكس" على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين ووقف هذه المخالفات.وقال:" إن ما حدث مرفوض وخطير ويهدّد صحة الأهالي ويزيد التلوث في العاصمة".وأشار الى أنه سيتابع هذا الملف لضمان عدم تكراره وحماية البيئة وحقوق المواطنين.