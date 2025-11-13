جامعة الروح القدس - الكسليك استقبلت جنبلاط وعقيلته

زار النائب السابق وليد جنبلاط وعقيلته نورا جامعة الروح القدس - الكسليك، وكان في استقبالهما الرئيس العام للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة قدس الأب العام هادي محفوظ ورئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل.



وجال جنبلاط وعقيلته في أرجاء الجامعة، وخصوصًا في المكتبة التي تحتوي على إرثٍ كبيرٍ من تاريخ لبنان، واطّلعا على كيفيّة معالجة المخطوطات والخرائط والكتب القديمة، كما زارا متحف الجامعة الذي يحتوي على كميّة كبيرة من اللوحات الفنيّة لأبرز الرسّامين اللبنانيّين، من أجيالٍ ومدارس مختلفة.



وانتهت الزيارة بغداءٍ أقيم على شرف الزائرَين.