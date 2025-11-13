رجي استقبل سفير إسبانيا ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للصليب الأحمر

تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من سفير اسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو دعوة للمشاركة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد في برشلونة في 28 و 29 تشرين الثاني على مستوى وزراء الخارجية.



وتطرق الطرفين، خلال اللقاء، إلى الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات في لبنان.



كما استقبل وزير الخارجية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للاسكوا بالإنابة الدكتور مراد وهبة، ورحّب باستمرار استضافة لبنان للمكتب الإقليمي للمنظمة شاكرًا جهوده وتعاونه.



من جهته، أكد وهبة "استمرار التعاون بين الاسكوا ولبنان"، موضحاً أن "كل ما يحكى عن إقفال لمكاتب الإسكوا في بيروت وخفض حجم التعاون ليس سوى شائعات لا صحة لها".



والتقى وزير الخارجية أيضاً المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط نيقولا فون أركس، بحضور رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنياس دور.



وشكر رجي الصليب الأحمر على "عمله الدؤوب وتضحيات أفراده على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصًا في الجنوب".



بدوره، وضع أركس الوزير رجي بأجواء الزيارة الميدانية التي قام بها إلى مناطق لبنانية، مع وفد ضم 14 مندوبًا يمثلون دولًا مانحة، وهدفت إلى البحث في الوسائل الممكنة لزيادة الدعم للبنان.



وأطلعه على المبادرة العالمية لتحفيز الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي، بمشاركة 92 دولة، بعد تكاثر الحروب وإهمال حقوق الانسان في معظمها، وتمنى أن يكون لبنان "عنصرا فاعلا في هذه المبادرة".









