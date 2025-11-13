سلام ناقش مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهودها الإنسانية وملف الأسرى اللبنانيين في إسرائيل

عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع نيكولا فون آركس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) ووفدٍ من اللجنة، نتائج زيارة فون آركس لبنان ولا سيّما إلى الجنوب، وما تخلّلها من معاينات ميدانية، بالإضافة إلى المشاريع التي تعمل اللجنة الدولية على تنفيذها هناك، خصوصًا في مجالات إصلاح شبكات المياه وتعزيز البنى التحتية.



وشكر الرئيس سلام اللجنة الدولية على جهودها ودورها الإنساني في هذه المرحلة.



وتناول البحث ملفّ الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، حيث أشار الرئيس سلام الى "ضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكد من أعداد الأسرى وتحديد مصيرهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان الى ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحية".



وشدّد الرئيس سلام على أنّ" لبنان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل حتى عودتهم".