بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا مع مستشارة رئيس الجمهورية الفرنسية لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط آن كلير لوجاندر والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.

والتقى بري وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط ورئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد اللذين وضعاه في أجواء التحضيرات لمؤتمر بيروت "1" المزمع عقده في ١٨ و١٩ من الشهر الحالي. كما تم البحث في تطورات الأوضاع العامة ولاسيما الاقتصادية منها.



وكشف البساط ان 800 شخص سيشاركون في المؤتمر حتى الآن، بينهم 120 شخصا سيأتون من الخارج مشيراً الى ان هناك 50 شركة عالمية وعربية ممثلة في المؤتمر، وسيكون فرصة أيضا للحكومة اللبنانية لشرح الرؤية الاقتصادية وللإضاءة على الفرص المتاحة.



واستقبل بري المدير الاقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط نيقولا فون اركس والوفد المرافق الذي عرض للرئيس بري برامج عمل الصليب الأحمر الدولي وانشطته في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون مع لبنان.