الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: معظم أعضاء الحكومة غير جديين في مسألة سلاح "حزب الله"

أخبار لبنان
2025-11-13 | 08:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: معظم أعضاء الحكومة غير جديين في مسألة سلاح &quot;حزب الله&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جعجع: معظم أعضاء الحكومة غير جديين في مسألة سلاح "حزب الله"

أكد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أن الحكومة اللبنانية لم تُظهر "أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح حزب الله".  

وانتقد جعجع غياب الإرادة السياسية في ملف السلاح، مؤكّدًا أنّ "مستقبل لبنان القريب يجب ألّا يكون محصورًا بين خيارَي الحرب الأهلية أو حرب إسرائيلية جديدة على البلاد". 

وقال في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال":" في خطوة كسرت محرّمًا استمر لعقود، كلّفت الحكومة اللبنانية في آب أغسطس الماضي الجيش رسميًا بجمع الأسلحة كلها تحت سلطة الدولة، وبالتالي نزع سلاح حزب الله، وهو أمر يرفضه الحزب بشدّة. لكنّ مراقبين، ومن بينهم الولايات المتحدة الأميركية، يعتبرون أنّ التنفيذ لم يتم بالسرعة المطلوبة، فيما تصعّد إسرائيل هجماتها على لبنان بشكل متزايد".

وأضاف: "لا يوجد تصميم، ولا وضوح، ولا مثابرة، ولو أنه تصدر من وقت لآخر بعض التصريحات، والجميع يعلم أنّها مجرد تصريحات فارغة".

ورأى أن معظم أعضاء الحكومة غير جديين في مسألة سلاح حزب الله ويفتقرون إلى الإرادة السياسية، مستثنيًا وزراء القوات الأربعة – وبينهم وزير الخارجية، وعدد محدود من الوزراء الآخرين. وقال: "إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة، رغم أنّ الحكومة اتخذت قرارات مهمة في 5 و7 آب، لكنها لم تطبّق أيًا منها ولم تنفّذها".

وأشار إلى أن لبنان "عالِق" وسيبقى "عالِقًا حتى نغرق" ما لم يسلّم حزب الله سلاحه ويتحسّن تنسيق لبنان مع الولايات المتحدة والدول العربية، خصوصًا دول الخليج.

وحذّر من أن لبنان "مهدّد بأن يتخلّف عن التطورات المتسارعة في المنطقة، وهو تحذير يكرّره كثيرون من المبعوثين الأجانب"،  مشيرا إلى المفارقة بين وضع لبنان ووضع سوريا التي أسقطت نظام الأسد بعد خمسين عاما من الحكم في كانون الأول الماضي، ورئيسها أحمد الشرع الذي التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع في البيت الأبيض.

وقال: "لبنان الآن، وبكل شفافية، بدأ يتأخر. الاتجاه الاستراتيجي العام في المنطقة يسير في اتجاه، والسلطات اللبنانية تضيّع الوقت في المناكفات والمخططات الصغيرة التي لا تؤدي إلى شيء. والدليل أنّ رئيس سوريا في البيت الأبيض، بينما رئيس لبنان في بلغاريا، مع كامل الاحترام لبلغاريا  لكنني أتحدث عن التأثير". 

وإذ شدّد على أنّ مصير لبنان "يجب ألّا يكون محصورًا بين خيارَي الحرب الإسرائيلية أو الحرب الأهلية"، اعتبر جعجع أنّ "تفادي هذين الخيارين يتطلّب مزيدا من التصميم من الحكومة اللبنانية".

وسأل جعجع عن مضمون "مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل"، قائلا: "الرئيس عون يتحدث عن مفاوضات، لكنني لا أعلم فعلاً أي مفاوضات، وبأي شكل، وما مضمونها؟ عندما تتّضح هذه المعطيات يمكنني الحكم، لكن الآن لا أستطيع الحكم على مفاوضات مجهولة الشكل والمضمون".

وقال: "لبنان، الذي شهد احتلالات إسرائيلية متكرّرة، كان ساحة قتال منذ عقود. فقبل نشوء حزب الله المدعوم من إيران في ثمانينات القرن الماضي أثناء الاحتلال الإسرائيلي للبنان، كانت الفصائل الفلسطينية تقاتل إسرائيل من الأراضي اللبنانية". ورأى أنّ "الحل لإنهاء حالة الصراع الدائم هو العودة إلى اتفاق الهدنة، على غرار ما كان قائمًا خلال الأعوام العشرين الأولى من قيام دولة إسرائيل في الخمسينيات والستينيات".

أخبار لبنان

جعجع

الحكومة

سلاح

حزب الله

LBCI التالي
أسرار الصحف 13-11-2025
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-03

جعجع: لماذا يصرّ "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاح أثبت عجزه عن مواجهة إسرائيل؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

جعجع: تكرار الاعتداءات على قوات "اليونيفيل" يظهر عدم جدية القوى الأمنية في القيام بواجباتها

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-08

جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

جعجع: أحداث أمس اظهرت أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:37

جمعية "جاد": نعتذر من الجسم القضائي عن أي تعبير فهم على أنه مساس به

LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
أخبار لبنان
12:00

جنبلاط: قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور فهل إسرائيل ستخرج من الأراضي المحتلة؟

LBCI
أمن وقضاء
11:38

القاضي الحجار أمر بتوقيف رئيس مؤسسة "جاد" بشبهة نشر أخبار كاذبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

رئيسة وزراء اليابان الجديدة لترامب: التحالف مع أميركا شديد الأهمية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

وزير الخارجية الإسرائيلي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية "قراءة أولية" ولن يمضي قدما من دون دعم الحكومة الإسرائيلية

LBCI
منوعات
06:58

اختفاء غامض... إليكم الحقيقة وراء الحذف المفاجئ لصور هاري وميغان من حفل كريس جينر الفخم

LBCI
أخبار لبنان
16:00

الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:10

الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...

LBCI
أخبار لبنان
08:00

بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"

LBCI
أخبار لبنان
03:53

الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها

LBCI
أخبار لبنان
03:19

المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:51

ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:37

روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:05

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

LBCI
أمن وقضاء
00:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية

LBCI
حال الطقس
02:59

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
08:52

توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق

LBCI
أمن وقضاء
09:18

أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
16:00

الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More