رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

عرض وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس إسكندر بندلي والأعضاء الجدد بحضور مدير المرفأ احمد تامر، برنامج عمل المجلس للمرحلة المقبلة وناقش سبل تطوير المرفأ بما يتوافق مع الخطة العامة للوزارة وبما يعزز التكامل بين المرافئ اللبنانية.وشدّد الوزير رسامني خلال الاجتماع، على "وضع رؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وإعداد خطة عمل عملية لتحقيق التنمية المستدامة للمرفأ وتعزيز دوره كمركز اقتصادي وتجاري أساسي، مع الحرص على تطبيق أساليب الإدارة الحديثة القائمة على الشفافية، والحوكمة الرشيدة، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة".