الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: فريق الممانعة يحاول تعطيل حقّق المغتربين في المشاركة بالانتخابات... وفرنسا تريد دولة جدية

أخبار لبنان
2025-11-14 | 09:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: فريق الممانعة يحاول تعطيل حقّق المغتربين في المشاركة بالانتخابات... وفرنسا تريد دولة جدية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
جعجع: فريق الممانعة يحاول تعطيل حقّق المغتربين في المشاركة بالانتخابات... وفرنسا تريد دولة جدية

طمأن رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع المغتربين ألا يخافوا من خطوة التسجيل في الخارج تجنبًا من حرمانهم من حقهم في الانتخابات داخل لبنان في حال لم تحصل الانتخابات في الخارج.

وتوجه جعجع للمغتربين قائلا: "إذا سجّلتم أسماءكم، فأنتم تحتفظون بحقكم كاملًا بالاقتراع: إمّا في الخارج، أو في داخل لبنان إذا لم تجر الانتخابات في الخارج لأي سبب، فلا أحد يستطيع أن يسلبكم هذا الحق، وأكرّر ندائي لكم، من كل قلبي: اليوم، غدًا، وبعد غد، وحتى يوم الأحد والاثنين والثلثاء والأربعاء أي حتى 20 تشرين الثاني سجّلوا أسماءكم بأكبر عدد ممكن، قولوا لكل من يحاول تعطيل صوتكم إنكم، كالعادة، ستواجهون وتكافحون وتحافظون على حقّكم في التصويت".

وأضاف: "للأسف الشديد، فريق الممانعة في لبنان وعلى رأسه هذه المرّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي يحاول تعطيل حقّكم في المشاركة في الانتخابات من الخارج، في الوقت الذي أعدّت الحكومة مشروع قانون يتضمّن تعديلات ضرورية على القانون النافذ تتيح لكم أن تنتخبوا من أماكن وجودكم، كلٌّ في دائرته، وقد لحظ مشروع القانون، تمديد مهلة تسجيلكم في الخارج حتى نهاية السنة، لكن الرئيس برّي يعطّل النقاش في اقتراح القانون الذي تقدّم به 67 نائبًا لتعديل قانون الانتخابات، بما يسمح لكم بالتصويت من حيث أنتم للـ128 نائبًا".

وتابع: "يبدو أن النية واضحة: المماطلة في مشروع القانون، مع أنّه لا يملك دستوريًا ولا قانونيًا الحق في تعطيله أو عدم إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو يعرف تمامًا أن مهلة تسجيل المغتربين تنتهي في 20 الحالي ونحن الآن على بُعد ستة أيام فقط من انتهاء المهلة، وبالتالي، يجب اقرار مشروع القانون قبل هذا التاريخ، كي يصدر عن المجلس ويأخذ مجراه الطبيعي، لكن الواضح أنهم لا يريدون ذلك، انطلاقًا من هنا أدعو كل مغترب ومغتربة الى تسجيل أسمائهم في الأيام المتبقية، ففي الحدّ الأدنى، يجب أن يُسجَّل 250 إلى 300 ألف لبناني كما حصل في الاستحقاق الماضي".

وعقب استقباله مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط آن كلير لو جاندر والوفد المرافق، أشار جعجع ردًا على سؤال الى أنه لم يتم التطرق الى موضوع المفاوضات مع إسرائيل، وقال: "كان الطرح مرتبطًا حصرًا، بترتيب الوضع والشأن الداخلي، وتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائيّة الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، ولا سيما أننا على مقربة من بدء العام الثاني لهذا القرار".

وعن موقف الفرنسيين من الوضع القائم، أجاب جعجع: "الفرنسيون لديهم فكرة معيّنة يطرحونها على المسؤولين، ويسعون الى الدفع نحو تحقيق تقدّم في مسار دعم الدولة اللبنانية".

وعما إذا كان الأميركيون شركاء مع فرنسا في هذا المسعى، لفت جعجع الى أن "هناك توافقا فرنسيا – أميركيا - سعوديا على الخطوات المطروحة، والتي تهدف إلى تسريع تنفيذ قرارات الحكومة".

وردًا على سؤال حول تحديد فرنسا لمهلة زمنية معينة لجهة تنفيذ مبادرتها، قال: "في الوقت الراهن تسعى فرنسا الى عقد مؤتمر من أجل دعم الجيش اللبناني، إلّا أن هذا الأمر مرتبط بمدى التقدّم الذي تحقّقه الدولة اللبنانية على طريق تثبيت نفسها كدولة جدّية".

وعما إذا كان دعم الجيش اللبناني سيكون بالتوازي مع المبادرة الفرنسية أم يسبقها، علق جعجع قائلًا: "فرنسا تريد دولة جدّية… كي يكونوا جديّين معها، لا أعلم كيف يرتّبون أولوياتهم".

وعن قول رئيس الجمهورية جوزاف عون إن الجيش اللبناني يقوم بعمل جبّار في الجنوب، أجاب رئيس "القوات": "برأيي، رئيس الجمهورية يريد، كما نريد نحن، أن تتقدّم الأمور، أما إذا كانت الخطوات على الأرض تتقدم بالسرعة المطلوبة أم لا… فهذا يحتاج إلى بحث ونقاش".
 

أخبار لبنان

الممانعة

يحاول

تعطيل

المغتربين

المشاركة

بالانتخابات...

وفرنسا

LBCI التالي
أسرار الصحف 14-11-2025
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

الرئيس عون للنواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: متمسكون بالانتخابات في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين

LBCI
خبر عاجل
2025-09-07

جعجع لقوى الممانعة: أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم وتحمّلون الدولة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع وكنتم البادئين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

باسيل إلى المغتربين: يتآمرون عليكم لتطيير حقكم في المشاركة في الانتخابات من الخارج

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-04

باسيل إلى المغتربين: يتآمرون عليكم لتطيير حقكم في المشاركة في الانتخابات المقبلة من الخارج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:40

السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:11

إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم

LBCI
أخبار لبنان
12:05

سلام عرض وسكوغ المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي: ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف انتهاكاتها للسيادة

LBCI
أخبار لبنان
11:57

مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:02

واشنطن ودول عربية تدعو إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في الأمم المتحدة

LBCI
صحة وتغذية
05:28

علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
10:46

وزير المهجرين شارك في مؤتمر "مدارس من أجل المستقبل"

LBCI
منوعات
2025-11-13

تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:55

مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة

LBCI
أخبار لبنان
06:46

دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني

LBCI
أخبار دولية
03:50

فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:48

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
أخبار دولية
16:19

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More