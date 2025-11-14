رجي التقى نظيره الهنغاري... سيارتو: سنخصص مليون ونصف مليون يورو لإعادة تسليح الجيش اللبناني

بحث وزير الخارجية يوسف رجي في سبل تعميق التعاون الثنائي مع هنغاريا مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو.



وشكر رجي هنغاريا على دعمها الدائم للبنان في المجال الثقافي والتربوي، مشددا على أن لا خطر على أي طائفة في لبنان وعلى أن طموح الشعب اللبناني بمختلف طوائفه هو العيش معاً في بلد طبيعي لا سلاح فيه إلا السلاح الشرعي ولا قرار فيه إلا للدولة اللبنانية ولا تدخل خارجي بشؤونه، بحيث يعيش أبناؤه بسلام ويكون الجميع تحت القانون.



كما شدد رجي على أهمية استمرار مساهمة هنغاريا في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه كاملة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.



وتمنى رجي على هنغاريا المساعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى.



وأعرب عن تقديره للمبادرات الثقافية الهنغارية في لبنان، مشيرا إلى أن ترميم 64 كنيسة أثرية يُشكل شهادة حية على القيم المشتركة وعلى الصداقة المتينة بين البلدين.

الوزير الهنغاري

من جهته، تحدث الوزير الهنغاري عن التزام بلاده بدعم المجتمعات المسيحية في لبنان، والمساعدة في الوقت نفسه على أن يعمّ السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أهمية أن تستعيد شعوب المنطقة حقها الإنساني الأساسي في حياة آمنة بعيدة من الهجمات الإرهابية والتدخلات الخارجية.



و أكد الوزير سيارتو أن بلاده ستستمر في دعم لبنان، معتبرا ان استقراره شرط أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وتعهد المساعدة في حل ملف النازحين السوريين.



وشدد في هذا الاطارعلى وجوب تخفيف العبء الكبيرعن كاهل الدولة اللبنانية لكي تتمكن من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وتعزيز اقتصادها.



وأعلن سيارتو أن هنغاريا ستُخصص هذا العام نصف مليون يورو لتحديث التعليم في المدارس الكاثوليكية، وتقديم الدعم المالي للعلاج وخدمة العائلات المسيحية في بيروت التي تحتاج إلى المساعدة وتمويل برامج إنسانية في منطقة البقاع.

كما أعلن أن بلاده ستساهم عبر الاتحاد الأوروبي في تمويل إعادة تسليح الجيش اللبناني بقيمة مليون ونصف يورو، مشددا على أن تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية هو السبيل الوحيد لدعم استقرار الدولة اللبنانية وضمان التقدم بتنفيذ خطة الحكومة لنزع سلاح حزب الله، والحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.



