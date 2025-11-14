الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي التقى نظيره الهنغاري... سيارتو: سنخصص مليون ونصف مليون يورو لإعادة تسليح الجيش اللبناني

أخبار لبنان
2025-11-14 | 09:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي التقى نظيره الهنغاري... سيارتو: سنخصص مليون ونصف مليون يورو لإعادة تسليح الجيش اللبناني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
رجي التقى نظيره الهنغاري... سيارتو: سنخصص مليون ونصف مليون يورو لإعادة تسليح الجيش اللبناني

بحث وزير الخارجية يوسف رجي في سبل تعميق التعاون الثنائي مع هنغاريا مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو.

 وشكر رجي هنغاريا على دعمها الدائم للبنان في المجال الثقافي والتربوي، مشددا على أن لا خطر على أي طائفة في لبنان وعلى أن طموح الشعب اللبناني بمختلف طوائفه هو العيش معاً في بلد طبيعي لا سلاح فيه إلا السلاح الشرعي ولا قرار فيه إلا للدولة اللبنانية ولا تدخل خارجي بشؤونه، بحيث يعيش أبناؤه بسلام ويكون الجميع تحت القانون. 

كما شدد رجي على أهمية استمرار مساهمة هنغاريا في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه كاملة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. 

وتمنى رجي على هنغاريا المساعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى. 

وأعرب عن تقديره للمبادرات الثقافية الهنغارية في لبنان، مشيرا إلى أن ترميم 64 كنيسة أثرية يُشكل شهادة حية على القيم المشتركة وعلى الصداقة المتينة بين البلدين. 
 
الوزير الهنغاري
 
من جهته، تحدث الوزير الهنغاري عن التزام بلاده بدعم المجتمعات المسيحية في لبنان، والمساعدة في الوقت نفسه على أن يعمّ السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أهمية أن تستعيد شعوب المنطقة حقها الإنساني الأساسي في حياة آمنة بعيدة من الهجمات الإرهابية والتدخلات الخارجية. 
 
و أكد الوزير سيارتو أن بلاده ستستمر في دعم لبنان، معتبرا ان استقراره شرط أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وتعهد المساعدة في حل ملف النازحين السوريين.

وشدد في هذا الاطارعلى وجوب تخفيف العبء الكبيرعن كاهل الدولة اللبنانية لكي تتمكن من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وتعزيز اقتصادها.
 
وأعلن سيارتو أن هنغاريا ستُخصص هذا العام نصف مليون يورو لتحديث التعليم في المدارس الكاثوليكية، وتقديم الدعم المالي للعلاج وخدمة العائلات المسيحية في بيروت التي تحتاج إلى المساعدة وتمويل برامج إنسانية في منطقة البقاع.
كما أعلن أن بلاده ستساهم عبر الاتحاد الأوروبي في تمويل إعادة تسليح الجيش اللبناني بقيمة مليون ونصف يورو، مشددا على أن تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية هو السبيل الوحيد لدعم استقرار الدولة اللبنانية وضمان التقدم بتنفيذ خطة الحكومة لنزع سلاح حزب الله، والحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

 
 
 

أخبار لبنان

التقى

نظيره

الهنغاري...

سيارتو:

سنخصص

مليون

مليون

لإعادة

تسليح

الجيش

اللبناني

LBCI التالي
أسرار الصحف 14-11-2025
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-21

إدارة متحف اللوفر تقدر قيمة أضرار سرقته بـ88 مليون يورو

LBCI
أخبار دولية
2025-10-10

المستشار الألماني: سنقدم مساعدة إنسانية لغزة بقيمة 29 مليون يورو

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

المستشار الألماني: سنقدم مساعدة إنسانية لغزة بقيمة 29 مليون يورو

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:40

السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:11

إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم

LBCI
أخبار لبنان
12:05

سلام عرض وسكوغ المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي: ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف انتهاكاتها للسيادة

LBCI
أخبار لبنان
11:57

مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:02

واشنطن ودول عربية تدعو إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في الأمم المتحدة

LBCI
صحة وتغذية
05:28

علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
10:46

وزير المهجرين شارك في مؤتمر "مدارس من أجل المستقبل"

LBCI
منوعات
2025-11-13

تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:55

مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة

LBCI
أخبار لبنان
06:46

دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني

LBCI
أخبار دولية
03:50

فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:48

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
أخبار دولية
16:19

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More