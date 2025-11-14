مجلس الاساقفة ناقش في دورته "نحو كنيسة أكثر سينودسية" زيارة البابا ونظام السياسات القانونية لحماية الضعفاء ونظامه الداخلي الجديد

عقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورته السنوية العادية الثامنة والخمسين، من العاشر إلى الرابع عشر من الشهر الحالي في الصرح البطريركي في بكركي، بعنوان "نحو كنيسة أكثر سينودسية تصغي بإيمان وتميز بحكمة وتتحرك بإلهام الروح“، برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وشارك في الجلسة الافتتاحية السفير البابوي المطران باولو بورجيا.

كما شارك بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف العبسي وكاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك مار روفائيل بيدروس الحادي والعشرين، مطارنة الكنائس الكاثوليكية والرؤساء العامين والإقليميين ومكتب الرئيسات العامات للرهبانيات النسائية والأمين العام للمجلس.

ودعا البطريرك الراعي إلى قرع الأجراس في كل الكنائس والأديار الكاثوليكية في لبنان ساعة وصول قداسة البابا إلى بيروت يوم الأحد 30 تشرين الثاني، وإلى إقامة ثلاثية صلاة وسجود للقربان المقدس أيام 27 و28 و29 تشرين الثاني على نية نجاح زيارة قداسة البابا والتماس نعمة إحلال السلام العادل والدائم في لبنان وبلدان الشرق الأوسط.

ثم ألقى السفير البابوي المطران باولو بورجيا، كلمة نقل فيها تحية قداسة البابا لاون الرابع عشر وعاطفته واهتمامه بلبنان وشعبه. وفصّل بورجيا محطات زيارة قداسة البابا وشرح معانيها ورموزها، طالبًا الصلاة كي تساعد هذه الزيارة على إحلال السلام في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.