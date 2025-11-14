الأخبار
مجلس الاساقفة ناقش في دورته "نحو كنيسة أكثر سينودسية" زيارة البابا ونظام السياسات القانونية لحماية الضعفاء ونظامه الداخلي الجديد
أخبار لبنان
2025-11-14 | 09:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مجلس الاساقفة ناقش في دورته "نحو كنيسة أكثر سينودسية" زيارة البابا ونظام السياسات القانونية لحماية الضعفاء ونظامه الداخلي الجديد
عقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورته السنوية العادية الثامنة والخمسين، من العاشر إلى الرابع عشر من الشهر الحالي في الصرح البطريركي في بكركي، بعنوان "نحو كنيسة أكثر سينودسية تصغي بإيمان وتميز بحكمة وتتحرك بإلهام الروح“، برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وشارك في الجلسة الافتتاحية السفير البابوي المطران باولو بورجيا.
كما شارك بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف العبسي وكاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك مار روفائيل بيدروس الحادي والعشرين، مطارنة الكنائس الكاثوليكية والرؤساء العامين والإقليميين ومكتب الرئيسات العامات للرهبانيات النسائية والأمين العام للمجلس.
ودعا البطريرك الراعي إلى قرع الأجراس في كل الكنائس والأديار الكاثوليكية في لبنان ساعة وصول قداسة البابا إلى بيروت يوم الأحد 30 تشرين الثاني، وإلى إقامة ثلاثية صلاة وسجود للقربان المقدس أيام 27 و28 و29 تشرين الثاني على نية نجاح زيارة قداسة البابا والتماس نعمة إحلال السلام العادل والدائم في لبنان وبلدان الشرق الأوسط.
ثم ألقى السفير البابوي المطران باولو بورجيا، كلمة نقل فيها تحية قداسة البابا لاون الرابع عشر وعاطفته واهتمامه بلبنان وشعبه. وفصّل بورجيا محطات زيارة قداسة البابا وشرح معانيها ورموزها، طالبًا الصلاة كي تساعد هذه الزيارة على إحلال السلام في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
0
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
0
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
0
أخبار لبنان
12:05
سلام عرض وسكوغ المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي: ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف انتهاكاتها للسيادة
أخبار لبنان
12:05
سلام عرض وسكوغ المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي: ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف انتهاكاتها للسيادة
0
أخبار لبنان
11:57
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين
أخبار لبنان
11:57
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين
