الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل

زعم الجيش الإسرائيليّ أنّه لم يبنِ جدارًا داخل الأراضي اللبنانية.



وكانت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) قد ندّدت بأعمال بناء، قالت إنه ينفذها، متخطيًا الخط الحدوديّ الفاصل بين البلدين.



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس في شأن هذا الاتهام، قال الجيش الإسرائيليّ إنّ "الجدار جزء من خطة أوسع نطاقًا بدأ تنفيذها العام 2022. منذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، واصل (الجيش الإسرائيليّ) اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية".



وأضاف: "ينبغي التأكيد أن الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق" الذي يشكل الحدود بين لبنان واسرائيل.