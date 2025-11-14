الأخبار
مجلس الأعمال اللبنانيّ - السعوديّ عقد اجتماعًا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت
أخبار لبنان
2025-11-14 | 09:40
مجلس الأعمال اللبنانيّ - السعوديّ عقد اجتماعًا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت
عقد مجلس الأعمال اللبنانيّ - السعوديّ اجتماعًا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، برئاسة رئيس المجلس رؤوف أبو زكي، وحضور رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير ومشاركة عدد من أعضاء المجلس.
واستهل شقير الاجتماع بالترحيب بالإجراء السعوديّ المتعلق باستئناف الصادرات اللبنانية.
وأشار إلى "أهمية السعودية كونها أكبر سوق للصادرات اللبنانية".
واعتبر أنّ "القطاع الخاص يؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبنانيّ".
