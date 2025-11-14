كتاب من الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية الى رئيسي الجمهورية والحكومة يشرح واقع القطاع

توجهت "الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية"، بكتاب الى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام بصفته رئيس المجلس الوطني للسلامة المرورية .

وأعرب الكتاب عن رغبة اعضاء الهيئة بلقاء الرؤساء من أجل عرض واقع قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان، الذي ما يزال مقفلًا منذ ثلاث سنوات ونصف.

وأكد الكتاب أنه "منذ قرار وزير الداخلية الأسبق الصادر بتاريخ 19/5/2022 والقاضي بوقف العمل بالمعاينة الميكانيكية إلى حين إشعار آخر، يتعرض هذا القطاع الحيوي والمملوك بالكامل للدولة اللبنانية لعملية تدمير ممنهجة“.

وأوضح أنه ”خلال العامين الماضيين، تعرّضت المعدات للتلف والنهب، وتعرّضت الأبنية والمنشآت للتخريب، وقد وصلت قيمة الخسائر إلى ملايين الدولارات“.

وأشار الكتاب الى أن الطرقات اللبنانية سجّلت ارتفاعاً غير مسبوق في عدد ضحايا السير، وازدادت الحوادث بشكل كبير، لأسباب عدّة أبرزها تعليق العمل بالمعاينة الميكانيكية.

ولفت الى أن 450 موظفاً وموظفة ينتظرون منذ ذلك التاريخ العودة إلى عملهم، ينتقلون من وعد إلى آخر دون جدوى، بعدما فقدوا أمنهم الاجتماعي نتيجة هذا القرار.