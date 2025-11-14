مخزومي: نثمّن دعم فرنسا ونشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية

اجتماعٌ مثمر في قصر الصنوبر مع المستشارة الخاصة للرئيس الفرنسي آن-كلير لو جاندر، والسفير هيرفيه ماغرو والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين حيث ناقشنا التطورات في لبنان والمنطقة.



ناقش النائب فؤاد مخزومي التطورات في لبنان والمنطقة مع المستشارة الخاصة للرئيس الفرنسيّ آن-كلير لو جاندر، والسفير هيرفيه ماغرو والمستشارة السياسية كارول زوين في قصر الصنوبر .وأكّد عبر منشور على اكس أنّه ثمّن دعم فرنسا المتواصل للبنان.وقال إنّهم شدّدوا على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، ولا سيّما القرار 1701 بما يشمل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضمان نزع سلاح جميع الميليشيات.وأضاف: "كما شددنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية الشاملة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ، وإجراء تدقيق جنائيّ شفاف، والحد من الاقتصاد النقديّ، بما يساهم في استعادة الثقة وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها".