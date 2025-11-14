مخزومي: نثمّن دعم فرنسا ونشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية

اجتماعٌ مثمر في قصر الصنوبر مع المستشارة الخاصة للرئيس الفرنسي آن-كلير لو جاندر، والسفير هيرفيه ماغرو والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين حيث ناقشنا التطورات في لبنان والمنطقة.
ثمّنتُ دعم فرنسا المتواصل للبنان، وأكدنا معًا ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، ولا سيّما… pic.twitter.com/Qq4gg2lLi3
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) November 14, 2025
