قائد الجيش عرض مع وفد فرنسيّ العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية

عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع مستشارة الرئيس الفرنسيّ لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر، الأوضاع العامة في لبنان والتطورات في المنطقة، والعمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، في ظل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.



وحضر الاجتماع السفير الفرنسيّ هيرفي ماغرو وعضو لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية Mechanism الجنرال الفرنسيّ فالنتين سيلير.